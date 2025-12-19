Μητσοτάκης στο Star για αγρότες: «Ναι στον διάλογο, όχι στην ταλαιπωρία»

«20 από τα 27 αιτήματα ικανοποιούνται»

STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/12/2025)
Νέα στρατηγική αναζητά η κυβέρνηση για να διαχειριστεί το αδιέξοδο που έχει προκύψει με τους αγρότες. Διαμηνύει ότι από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, τα 20 έχουν είτε ικανοποιηθεί, είτε εξετάζονται. Μήνυμα στους αγρότες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη Σύνοδο Κορυφής, απαντώντας στην ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά.

Απέκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Star

Μαρία Ψαρά: Θα μπορούσε να υπάρξει μια βελτίωση στην πρόταση που έχετε ήδη παρουσιάσει σε αυτά τα ζητήματα και επίσης ανησυχείτε για τεράστιες ουρές και μπλόκα κατά τη διάρκεια των γιορτών;

 Κυριάκος Μητσοτάκης: Λέμε ναι στον διάλογο, λέμε όχι όμως στην αχρείαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας. Προφανώς  δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανένα μαξιμαλισμό.

Αγρότες: Κλιμάκωση στα μπλόκα ενόψει Χριστουγέννων

Η κυβέρνηση επιχειρεί να «εκθέσει» τα μπλόκα - «20 από τα 27 αιτήματα ικανοποιούνται»

Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό αδιεξόδου δεν αίρεται, καθώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι μέχρις αυτού του σημείου μπορεί να κάνει παραχωρήσεις.  

Η κυβέρνηση μάλιστα περνά και στην αντεπίθεση, επιχειρώντας να εκθέσει τα μπλόκα ως αδιάλλακτα. Τονίζει ότι 20 από τα βασικά αιτήματα των αγροτών είτε έχουν ικανοποιηθεί, είτε είναι σε φάση επεξεργασίας. Τα υπόλοιπα αναφέρουν ότι δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά.

Το ΠΑΣΟΚ «χρεώνει» στον Μάκη Βορίδη «απειλές» στους αγρότες

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη απειλές προς τους αγρότες στα μπλόκα. 

«Δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει "όχι, δεν μιλάω". Με το "δεν μιλάω" στο τέλος δεν θα πάρει κανείς τίποτα», λέει ο Μ. Βορίδης. 

«Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση θέλει τον διάλογο μόνο προσχηματικά, με τους αγρότες αδικημένους και ανασφαλείς», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς. 

Μητσοτάκης: Νέο «Ανακαινίζω» και επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς

Η αντιπολίτευση αποδίδει στην κυβέρνηση την ευθύνη για το αδιέξοδο με τους αγρότες

«Είναι απολύτως δικαιολογημένη η έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση όταν έχει αποδειχθεί καταστροφική», τονίζει ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ.  

«Οι αγρότες έχουν τη στήριξη της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 

Κ. Βελόπουλος: «Μαξιμαλισμός είναι να στερείς το ψωμί από τον άλλον και να τον βρίζεις και να του υποβιβάζει τη νοημοσύνη// Καλά κάνουν οι αγρότες να συνεχίσουν γιατί μόνο έτσι θα νικήσουν». 

Με 159 "Ναι" έναντι 129 "Όχι" πέρα το μεσημέρι από τη Βουλή η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γεγονός που έφερε νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. 

