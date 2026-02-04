BMW: Αναβαθμίσεις στα μοντέλα της την άνοιξη του 2026

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία ηλεκτροκίνησης, σε συνδυασμό με νέο στάνταρ και προαιρετικό εξοπλισμό, ενισχύουν την απήχηση της τρέχουσας γκάμας μοντέλων BMW την άνοιξη του 2026. Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα BMW iX1 και BMW iX2 θα διαθέτουν νέα ηλεκτρονικά ισχύος, συμβάλλοντας στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και την αυξημένη αυτονομία. Οι BMW Σειρά 1 και BMW Σειρά 2 Gran Coupé θα διαθέτουν πλέον στάνταρ αυτόματο διζωνικό κλιματισμό. Επιπλέον, όλα τα μοντέλα BMW θα φέρουν το νέο έμβλημα BMW στο καπό.Η αλλαγή αυτή θα συμπέσει με την υιοθέτηση του νέου λογοτύπου M.

Από την άνοιξη του 2026, το σετ επισκευής ελαστικών Plus θα διατίθεται ως στάνταρ εξοπλισμός σε διάφορα μοντέλα BMW. Αυτό εξασφαλίζει άμεση και αξιόπιστη βοήθεια σε περίπτωση κλαταρισμένου ελαστικού και θα προστεθεί στα μοντέλα BMW Σειρά 2 Active Tourer plug-in hybrid, BMW Σειρά 5 Sedan (ανάλογα με την επιλογή ζαντών αλουμινίου), BMW X3, BMW Σειρά 7, BMW Σειρά 2 Gran Coupé και BMW iX.

Από το 2027, θα τεθούν σε ισχύ νέοι κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων και τα καυσαέρια στην ΕΕ, οι οποίοι θα απαιτήσουν ολοκληρωμένες τεχνικές αναβαθμίσεις, ειδικά για οχήματα υψηλών επιδόσεων όπως η BMW M5 και η BMW XM. Η BMW M ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις σε πρώιμο στάδιο, εισάγοντας βελτιστοποιημένη τεχνολογία του συστήματος κίνησης για την BMW M5 από τον Μάρτιο του 2026 και για την BMW XM Label από τον Απρίλιο του 2026. Η βελτιστοποιημένη τεχνολογία θα εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ που ακολουθούν τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες.