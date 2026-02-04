BMW i3: Ξεκίνησε η παραγωγή δοκιμαστικών οχημάτων

Οι δοκιμές πριν βγεί στον δρόμο

BMW i3: Ξεκίνησε η παραγωγή δοκιμαστικών οχημάτων
Tο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο εισέρχεται στην επόμενη φάση, καθώς ξεκινά την κατασκευή των πρώτων δοκιμαστικών οχημάτων προπαραγωγής για τη νέα BMW i3. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης προετοιμασίας για τη μαζική παραγωγή, η οποία θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Στο δρόμο για τη μαζική παραγωγή.

Η ενσωμάτωση των νέων μοντέλων ξεκινά με τα οχήματα προπαραγωγής – ένα κρίσιμο βήμα για την προετοιμασία της μελλοντικής μαζικής παραγωγής.Αυτό που κάνει το εργοστάσιο του Μονάχου μοναδικό είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων, της κύριας μονάδας και του κοντινού πιλοτικού εργοστασίου, για τη συναρμολόγηση των πρώτων οχημάτων στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας. Με την ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων και logistics, το εργοστάσιο μπορεί να υποστηρίζει όλα τα στάδια παραγωγής, γεγονός που απαιτεί όλες οι διαδικασίες και ο εξοπλισμός να λειτουργούν ομαλά.

BMW i3: Ξεκίνησε η παραγωγή δοκιμαστικών οχημάτων

Αν και οι ποσότητες παραμένουν περιορισμένες, όλα τα εξαρτήματα παρέχονται μέσω των καθορισμένων ροών υλικών και διασφαλίζεται η ομαλή μεταφορά τους στη γραμμή συναρμολόγησης, ενώ κάθε στάδιο και κάθε εξάρτημα υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αξιολόγηση και έγκριση του προηγμένου εξοπλισμού και των εργαλείων παραγωγής, καθώς και στην ψηφιακή ενσωμάτωσή τους με τα υπάρχοντα συστήματα.

BMW i3: Ξεκίνησε η παραγωγή δοκιμαστικών οχημάτων

Η διεξαγωγή δοκιμών για την τελική έγκριση του μοντέλου παραγωγής βοηθά στον εντοπισμό περαιτέρω δυνατοτήτων βελτιστοποίησης. Τους προσεχείς μήνες, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη βελτίωση των διαδικασιών, αξιοποιώντας τα συμπεράσματα που θα προκύψουν.Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι εργαζόμενοι θα υποβληθούν σε εντατική εκπαίδευση: μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιώντας επαυξημένη πραγματικότητα και πλέον στις νέες εγκαταστάσεις και στο νέο εξοπλισμό. Η στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς της παραγωγής διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών και την ομαλή έναρξη της μαζικής παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW I3
 |
ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
