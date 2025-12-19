GNTM Τελικός: Αυτό είναι τo τελευταίο catwalk και «έγραψε» ιστορία

Υπό τους ήχους ζωντανής κλασικής μουσικής η πασαρέλα των παικτών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 22:06 GNTM Tελικός: Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη!
19.12.25 , 22:05 GNTM Τελικός: Η Ειρήνη αποχώρησε και έβαλε τα κλάματα
19.12.25 , 22:00 Μαζωνάκης: Ο Θ. Παπαγεωργίου είναι ο επιχειρηματίας που του έστειλε εξώδικο
19.12.25 , 21:57 GNTM Τελικός: Αυτό είναι τo τελευταίο catwalk και «έγραψε» ιστορία
19.12.25 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 19/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 30.000.000 ευρώ
19.12.25 , 21:25 GNTM: Το 80s hair look που δημιούργησε ο Tom Zois με τα προϊόντα Pantene
19.12.25 , 21:11 GNTM Τελικός: Οι παλιοί παίκτες επέστρεψαν και προβλέπουν τον νικητή!
19.12.25 , 21:04 GNTM Τελικός: Δες live ποιος θα αναδειχθεί νικητής!
19.12.25 , 20:58 Απέκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες
19.12.25 , 20:08 Σοβαρό τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Ασθενοφόρο «καρφώθηκε» σε κλούβα
19.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;
19.12.25 , 19:02 Γιαννόπουλος: «Ο Ν. Παππάς λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε»
19.12.25 , 18:30 Cash or Trash: Η Ρογδάκη θέλει να γινει κουμπάρα του Πέτρου και της Μάρθας
19.12.25 , 18:24 Cash or Trash: Χιωτίνη και Μπέλε διεκδικούν ένα ζευγάρι γάντια Chanel!
19.12.25 , 17:46 Νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με εντυπωσιακό Chanel φόρεμα στα μπουζούκια
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 19.12.25, 21:58
Οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου σε μια συγκλονιστική πασαρέλα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο τελικός του GNTM 2025 ξεκίνησε με μια πασαρέλα που «έγραψε» ιστορία. Τα τέσσερα κορυφαία μοντέλα συνάντησαν 15 πρώην διαγωνιζόμενους του φετινού κύκλου, σε ένα αναπάντεχο reunion γεμάτο χαρά. 

GNTM: Ο Ανέστης μαγνήτισε τα βλέμματα στην πασαρέλα

GNTM: Ο Ανέστης μαγνήτισε τα βλέμματα στην πασαρέλα

Μαζί, ανέβηκαν στη σκηνή για ένα catwalk-υπερθέαμα με τίτλο “Lampshades”, ανάμεσα σε φωτεινά γλυπτά και υπό τους ήχους ζωντανής κλασικής μουσικής.

Εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’20, τον Great Gatsby και τον πίνακα “Surrealist Lamp” του Salvador Dalí, το σκηνικό θύμιζε έναν «χορό των φωτών» - μια εορταστική, μεγαλοπρεπή στιγμή, όπου οι φιναλίστ έγιναν οι οικοδεσπότες μιας άλλης εποχής.

GNTM: Η Ειρήνη με αέρα Παριζιάνας στο catwalk

GNTM: Η Ειρήνη με αέρα Παριζιάνας στο catwalk

Την επίδειξη μόδας άνοιξε ο Ανέστης, σαν σύγχρονος Λουδοβίκος, ενώ η Ξένια, ως άλλη Μαρία Αντουανέτα, τον διαδέχτηκε. Ακολούθησαν ο Γιώργος, που θύμισε τον γιο του Απόλλωνα, και η Ειρήνη, που είχε αέρα μιας πραγματικής Γαλλίδας.

Στη συνέχεια, το σκηνικό άλλαξε και οι τέσσερις φιναλίστ βγήκαν για τη δεύτερη πασαρέλα, φορώντας εντυπωσιακά κοστούμια που μαγνήτιζαν τα βλέμματα.

GNTM: Η Ξένια με βλέμμα που «σκοτώνει» στη φωτογράφιση

GNTM: Η Ξένια με βλέμμα που «σκοτώνει» στη φωτογράφιση

Το τελευταίο μέρος απαιτούσε από τα top models να ποζάρουν μπροστά σε δύο ανθρώπους μεταμφιεσμένους σε λαμπατέρ- και να δώσουν στον φωτογράφο την κατάλληλη πόζα που θα τους κρατήσει ασφαλείς, καθώς, όπως έγινε γνωστό, στο τέλος της δοκιμασίας θα υπάρξει αποχώρηση.

GNTM: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις ο «δωρικός» Γιώργος

GNTM: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις ο «δωρικός» Γιώργος

Μετά το τέλος της παράστασης και την υπόκλιση, οι κριτές μοίρασαν συγχαρητήρια στους φιναλίστ, οι οποίοι δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες ενός fashion show υψηλών προδιαγραφών.

«Λάμπετε. Ήταν ό,τι πιο όμορφο», τους είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Αξίζει να σημειωθεί πως τίποτα απ’ όσα είδαμε στην πασαρέλα δεν ήταν προσχεδιασμένο, κάτι που τόνισε και η ίδια η creative director.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΤΕΛΙΚΟΣ
 |
GNTM 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top