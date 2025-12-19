GNTM Τελικός: Αυτό είναι τo τελευταίο catwalk και «έγραψε» ιστορία

Οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου σε μια συγκλονιστική πασαρέλα

Ο τελικός του GNTM 2025 ξεκίνησε με μια πασαρέλα που «έγραψε» ιστορία. Τα τέσσερα κορυφαία μοντέλα συνάντησαν 15 πρώην διαγωνιζόμενους του φετινού κύκλου, σε ένα αναπάντεχο reunion γεμάτο χαρά.

GNTM: Ο Ανέστης μαγνήτισε τα βλέμματα στην πασαρέλα

Μαζί, ανέβηκαν στη σκηνή για ένα catwalk-υπερθέαμα με τίτλο “Lampshades”, ανάμεσα σε φωτεινά γλυπτά και υπό τους ήχους ζωντανής κλασικής μουσικής.

Εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’20, τον Great Gatsby και τον πίνακα “Surrealist Lamp” του Salvador Dalí, το σκηνικό θύμιζε έναν «χορό των φωτών» - μια εορταστική, μεγαλοπρεπή στιγμή, όπου οι φιναλίστ έγιναν οι οικοδεσπότες μιας άλλης εποχής.

GNTM: Η Ειρήνη με αέρα Παριζιάνας στο catwalk

Την επίδειξη μόδας άνοιξε ο Ανέστης, σαν σύγχρονος Λουδοβίκος, ενώ η Ξένια, ως άλλη Μαρία Αντουανέτα, τον διαδέχτηκε. Ακολούθησαν ο Γιώργος, που θύμισε τον γιο του Απόλλωνα, και η Ειρήνη, που είχε αέρα μιας πραγματικής Γαλλίδας.

Στη συνέχεια, το σκηνικό άλλαξε και οι τέσσερις φιναλίστ βγήκαν για τη δεύτερη πασαρέλα, φορώντας εντυπωσιακά κοστούμια που μαγνήτιζαν τα βλέμματα.

GNTM: Η Ξένια με βλέμμα που «σκοτώνει» στη φωτογράφιση

Το τελευταίο μέρος απαιτούσε από τα top models να ποζάρουν μπροστά σε δύο ανθρώπους μεταμφιεσμένους σε λαμπατέρ- και να δώσουν στον φωτογράφο την κατάλληλη πόζα που θα τους κρατήσει ασφαλείς, καθώς, όπως έγινε γνωστό, στο τέλος της δοκιμασίας θα υπάρξει αποχώρηση.

GNTM: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις ο «δωρικός» Γιώργος

Μετά το τέλος της παράστασης και την υπόκλιση, οι κριτές μοίρασαν συγχαρητήρια στους φιναλίστ, οι οποίοι δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες ενός fashion show υψηλών προδιαγραφών.

«Λάμπετε. Ήταν ό,τι πιο όμορφο», τους είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Αξίζει να σημειωθεί πως τίποτα απ’ όσα είδαμε στην πασαρέλα δεν ήταν προσχεδιασμένο, κάτι που τόνισε και η ίδια η creative director.