Καρέ καρέ η δολοφονία του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα και της συντρόφου του

Ενέδρα θανάτου έστησαν δύο κακοποιοί στον διεθνή άσο του ποδοσφαίρου, Μάριο Πινέιδα και στην σύντροφό του. Στα βίντεο που έκαναν τον γύρω του διαδικτύου φαίνεται η εν ψυχρώ εκτέλεση τους. Οι εικόνες είναι σκληρές.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που δύο δράστες πυροβολούν τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, Μάριο Πινέιδα και την συνοδό του.

Οι κακοποιοί πυροβολούν κατά ριπάς. Σωριάζονται στο έδαφος. Ο θάνατός τους είναι ακαριαίος.

Ενέδρα θανάτου: Νεκρή και η σύντροφος του Πινέιδα

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στην πόλη Γουαγιακίλ. Στο σημείο υπήρχαν τόσο περαστικοί όσο και υπάλληλοι από τα γύρω καταστήματα που ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν

Αυτά είναι τα πλάνα αμέσως λίγο μετά την δολοφονική επίθεση. Τα δύο θύματα είναι νεκρά. Τα πάντα έχουν γεμίσει με αίματα. Γύρω από τα άψυχα σώματά τους υπάρχει πλήθος κόσμου.

Νεκρός ο διεθνής άσος, Μάριο Πινέιδα - Οι συγκινητικές αναρτήσεις της ομάδας του

Η ομάδα του, Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, τιμώντας τη μνήμη του έκανε έκανε δύο συγκινητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Θα έχεις πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των οπαδών της Μπαρτσελόνα, Μαρίτο, την κέρδισες με όλη την αγάπη που έδωσες. Ευχαριστούμε για όλα, θα μας λείψεις. Για πάντα, Μάριο».

«Ήρθε το 2016. Έγραψε ιστορία για πάντα. 2 τίτλοι. 2 ημιτελικοί του Libertadores. Με πάθος, αφοσίωση και αγάπη για την κίτρινη φανέλα. Μάριο, κέρδισες μια θέση για πάντα στην ιστορία ως είδωλο. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, θα σε θυμόμαστε πάντα, Μαρίτο».

Η αστυνομία μιλάει για «στοχευμένη επίθεση», ενώ οι δύο δράστες σύμφωνα με τις μαρτυρίες έφτασαν στο σημείο δύο μοτοσικλέτες. Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας από τους υπόπτους της δολοφονίας.