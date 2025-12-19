Καρέ καρέ η δολοφονία του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα και της συντρόφου του

Προσοχή, σκληρές εικόνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.12.25 , 01:11 Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
20.12.25 , 01:05 GNTM: Μην το σκέφτεσαι, δήλωσε συμμετοχή!
20.12.25 , 01:02 GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
20.12.25 , 00:47 GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!
20.12.25 , 00:35 GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές
19.12.25 , 23:51 Καρέ καρέ η δολοφονία του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα και της συντρόφου του
19.12.25 , 23:21 Μητσοτάκης στο Star για αγρότες: «Ναι στον διάλογο, όχι στην ταλαιπωρία»
19.12.25 , 23:15 GNTM Τελικός: Οι πόζες στον πολυέλαιο και οι βουτιές στην μπανιέρα
19.12.25 , 23:08 Κυψέλη: Αστυνομικοί Περνούν Χειροπέδες Σε Πορτοφολά
19.12.25 , 22:59 Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο
19.12.25 , 22:05 GNTM Τελικός: «Ψυχρολουσία» για την Ειρήνη - Αποχώρησε και έβαλε τα κλάματα
19.12.25 , 22:00 Μαζωνάκης: Ο Θ. Παπαγεωργίου είναι ο επιχειρηματίας που του έστειλε εξώδικο
19.12.25 , 21:57 GNTM Τελικός: Αυτό είναι τo τελευταίο catwalk και «έγραψε» ιστορία
19.12.25 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 19/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 30.000.000 ευρώ
19.12.25 , 21:25 GNTM: Το 80s hair look που δημιούργησε ο Tom Zois με τα προϊόντα Pantene
GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
GNTM Τελικός: Ποιος φιναλίστ πήρε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ενέδρα θανάτου έστησαν δύο κακοποιοί στον διεθνή άσο του ποδοσφαίρου, Μάριο Πινέιδα και στην σύντροφό του. Στα βίντεο που έκαναν τον γύρω του διαδικτύου φαίνεται η εν ψυχρώ εκτέλεση τους. Οι εικόνες είναι σκληρές.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που δύο δράστες πυροβολούν τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, Μάριο Πινέιδα και την συνοδό του. 

Οι κακοποιοί πυροβολούν κατά ριπάς. Σωριάζονται στο έδαφος. Ο θάνατός τους είναι ακαριαίος.

Σκάνδαλο στην Ρωσία: Ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του

Ενέδρα θανάτου: Νεκρή και η σύντροφος του Πινέιδα 

Ενέδρα θανάτου: Νεκρή και η σύντροφος του Πινέιδα 

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στην πόλη Γουαγιακίλ. Στο σημείο υπήρχαν τόσο περαστικοί όσο και υπάλληλοι από τα γύρω καταστήματα που ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν

Αυτά είναι τα πλάνα αμέσως λίγο μετά την δολοφονική επίθεση. Τα δύο θύματα είναι νεκρά. Τα πάντα έχουν γεμίσει με αίματα. Γύρω από τα άψυχα σώματά τους υπάρχει πλήθος κόσμου.

Ξέσπασε η σύζυγος του Ντα Κόστα: «Τον άφησαν τέσσερις μέρες να σαπίσει»

Νεκρός ο διεθνής άσος, Μάριο Πινέιδα - Οι συγκινητικές αναρτήσεις της ομάδας του 

Νεκρός ο διεθνής άσος, Μάριο Πινέιδα - Οι συγκινητικές αναρτήσεις της ομάδας του

Η ομάδα του, Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, τιμώντας τη μνήμη του έκανε έκανε δύο συγκινητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Θα έχεις πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των οπαδών της Μπαρτσελόνα, Μαρίτο, την κέρδισες με όλη την αγάπη που έδωσες. Ευχαριστούμε για όλα, θα μας λείψεις. Για πάντα, Μάριο».

«Ήρθε το 2016. Έγραψε ιστορία για πάντα. 2 τίτλοι. 2 ημιτελικοί του Libertadores. Με πάθος, αφοσίωση και αγάπη για την κίτρινη φανέλα. Μάριο, κέρδισες μια θέση για πάντα στην ιστορία ως είδωλο. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, θα σε θυμόμαστε πάντα, Μαρίτο».

Θάνατος Ντα Κόστα: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν έγιναν σωστά»

Η αστυνομία μιλάει για «στοχευμένη επίθεση», ενώ οι δύο δράστες σύμφωνα με τις μαρτυρίες έφτασαν στο σημείο δύο μοτοσικλέτες. Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας από τους υπόπτους της δολοφονίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΟ ΠΙΝΕΙΔΑ
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top