Θάνατος Ντα Κόστα: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν έγιναν σωστά»

Αίσθηση στο Πανελλήνιο προκαλούν οι εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο του άτυχου ποδοσφαιριστή Ρικάρντο Ντα Κόστα, που έφυγε από τη ζωή ενώ είχε υποβληθεί σε διπλή επέμβαση στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Η σύζυγός του προσφεύγει στην δικαιοσύνη, ενώ ο δικηγόρος της οικογένειας, αποκαλύπτει στο Star ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράματα δεν έγιναν όπως θα έπρεπε.

Θάνατος Ντα Κόστα: Προσφεύγει στη δικαιοσύνη η σύζυγος του άτυχου ποδοσφαιριστή

«Δεν έγινε σωστή εκτίμηση. Αν είχε γίνε σωστή εκτίμηση, θα είχαν βρει το μείζον θέμα από την αρχή και δεν θα είχαμε δεύτερο χειρουργείο. Πως προέκυψε μια σκωληκοειδίτιδα και μάλιστα με περιτονίτιδα. ‘Όχι, όχι είναι όλα λάθος, όλα λάθος από την αρχή!», λέει στο STAR η σύζυγος του Ντα Κόστα, Ορέλια.

Δικηγόρος οικογένειας Ντα Κόστα: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν έγιναν σωστά»

«Στην παρούσα φάση θα αρκεστώ να πω ότι έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι τα πράγματα δε έγιναν όπως θα έπρεπε. Θα κινηθούμε και στα ποινικά δικαστήρια για να προκύψουν οι όποιοι υπεύθυνοι και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει αποζημίωση υπέρ της οικογένειας», τονίζει ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Μπάκας.

Η οικογένεια Ντα Κόστα περιμένει απαντήσεις από το πόρισμα του Ιατροδικαστή που έχει ορίσει, ενώ σε εξέλιξη είναι και η έρευνα του αρμόδιου ιατροδικαστή Πειραιά Σωκράτη Τσαντίρη. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες του STAR έχει διαπιστώσει αλλοιώσεις φλεγμονής στην κοιλιακή χώρα.

«Υπάρχουν αλλοιώσεις φλεγμονής στην κοιλιά. Έχουν ληφθεί δείγματα από ενδοκοιλιακά όργανα και έχουν στείλει για εργαστηριακές εξετάσεις».

«Περιμένουμε αποτελέσματα αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι άνθρωπος πηγαίνει στο νοσοκομείο με κοιλιακό άλγος και βγαίνει νεκρός», προσθέτει ο δικηγόρος.

Θάνατος Ντα Κόστα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Θήρας

Το γενικό νοσοκομείο Θήρας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι δυο επεμβάσεις έγιναν με επιτυχία και στη συνέχεια εκτιμήθηκε ότι έπρεπε να γίνει μεταφορά του ασθενούς στην Αθήνα.

Εκλήθη επειγόντως αεροδιακομιδή. Έγινε η μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ. Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε.

«Όχι μόνο δεν επικοινώνησε κανείς να συλλυπηθεί τη σύζυγο του εκλιπόντα, αλλά πριν από λίγο στο τηλέφωνό του έφτασε sms που του ζητούσε να αξιολογήσει την εμπειρία του στο ΕΣΥ!».

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο ποδοσφαιριστή θα πουν αύριο στις 11 φίλοί και συγγενείς στο νεκροταφείο της Αργυρούπολης.