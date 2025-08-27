Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία

Η απάντηση του Νοσοκομείου Σαντορίνης στις καταγγελίες της συζύγου του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 18:55 Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
27.08.25 , 18:41 Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο
27.08.25 , 18:36 Αναδρομικά με καθυστέρηση: 370.000 συνταξιούχοι θα λάβουν έως 4.000 ευρώ
27.08.25 , 18:24 Πέθανε ο πρώην βουλευτής και Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Κώστας Πυλαρινός
27.08.25 , 18:22 Καλύτερα Δε Γίνεται: Οι δύο νέες προσθήκες στην ομάδα της Ναταλίας Γερμανού
27.08.25 , 18:19 Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίει σε δύο εστίες
27.08.25 , 17:37 Βίντεο: Συντριβή F-35 στην Αλάσκα - Πρόλαβε να εγκαταλείψει ο πιλότος
27.08.25 , 17:37 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Στην τελική ευθεία
27.08.25 , 17:27 Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
27.08.25 , 17:11 FΥ - Αλεξία Κεφαλά: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
27.08.25 , 17:07 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για ψεύτικα μισθωτήρια με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ!
27.08.25 , 16:51 Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία
27.08.25 , 16:39 Ιωάννα Τούνη: Λάμπει από ευτυχία στην αγκαλιά του μικρού Πάρη
27.08.25 , 15:59 Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
27.08.25 , 15:44 Τραμπ: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για τον αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ
Στέφανος Μιχαήλ: Η Νάταλι Κάτερ παρέλαβε το νυφικό της!
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίει σε δύο εστίες
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ρεπορτάζ του Live News για τον θάνατο του Ρικάρντο Ντα Κόστα / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι πρώτες πληροφορίες για την ιατροδικαστική στον Ρικάρντο Ντα Κόστα, την οποία έκανε ο κύριος Σωκράτης Τσαντίρης στον Πειραιά, δίνει μια πρώτη εικόνα για τα αίτια θανάτου του ποδοσφαιριστή.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου είναι αλλοιώσεις περιτονίτιδας. Τι σημαίνει αυτό; Μια φλεγμονή, κάποια βλάβη στην κοιλιά. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρικάρντο Ντα Κόστα χειρουργήθηκε πρώτα στην άνω κοιλία, γιατί πήγε με οξύ πόνο στο νοσοκομείο της Θήρας και στη συνέχεια τον χειρούργησαν στην κάτω κοιλία.

Έχουν ληφθεί δείγματα για περαιτέρω εξετάσεις από τα σπλάχνα της κοιλιάς. Μάλιστα έχει ζητήσει ο ιατροδικαστής να δοθούν και λεπτομέρειες για τις ιατρικές πράξεις. 

Θάνατος Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος από την αρχή»

Ρικάρντο Ντα Κόστα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου της Θήρας 

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν ασθενή (C.R.D.) που νοσηλεύτηκε στο Γ.Ν. Θήρας, σας ενημερώνουμε ότι: Ο ασθενής εξετάστηκε στα επείγοντα ιατρεία του ΓΝΘ και διεγνώσθη «οξεία κοιλία». Έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Αποφασίσθη επείγουσα εγχείρηση κοιλίας κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε μικρά ποσότητα πύου οπισθοδωδεκαδακτυλικώς, χωρίς άλλα χειρουργικά ευρήματα. Τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης και εξήλθε του χειρουργείου. Ο ασθενής παρέμεινε σταθερός μέχρι και την 2 μετεγχειρητική ημέρα. Την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού και οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κατά το τέλος αυτής εμφάνισε, πάρα τη σταθερή του αιμοδυναμική κατάσταση, υποξυγοναιμία. Εκλήθη επείγουσα αεροδιακομιδή και έγινε η μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ. Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ
 |
ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ
 |
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 |
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top