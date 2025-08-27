Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία

Οι πρώτες πληροφορίες για την ιατροδικαστική στον Ρικάρντο Ντα Κόστα, την οποία έκανε ο κύριος Σωκράτης Τσαντίρης στον Πειραιά, δίνει μια πρώτη εικόνα για τα αίτια θανάτου του ποδοσφαιριστή.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου είναι αλλοιώσεις περιτονίτιδας. Τι σημαίνει αυτό; Μια φλεγμονή, κάποια βλάβη στην κοιλιά. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρικάρντο Ντα Κόστα χειρουργήθηκε πρώτα στην άνω κοιλία, γιατί πήγε με οξύ πόνο στο νοσοκομείο της Θήρας και στη συνέχεια τον χειρούργησαν στην κάτω κοιλία.

Έχουν ληφθεί δείγματα για περαιτέρω εξετάσεις από τα σπλάχνα της κοιλιάς. Μάλιστα έχει ζητήσει ο ιατροδικαστής να δοθούν και λεπτομέρειες για τις ιατρικές πράξεις.

Ρικάρντο Ντα Κόστα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου της Θήρας

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν ασθενή (C.R.D.) που νοσηλεύτηκε στο Γ.Ν. Θήρας, σας ενημερώνουμε ότι: Ο ασθενής εξετάστηκε στα επείγοντα ιατρεία του ΓΝΘ και διεγνώσθη «οξεία κοιλία». Έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Αποφασίσθη επείγουσα εγχείρηση κοιλίας κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε μικρά ποσότητα πύου οπισθοδωδεκαδακτυλικώς, χωρίς άλλα χειρουργικά ευρήματα. Τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης και εξήλθε του χειρουργείου. Ο ασθενής παρέμεινε σταθερός μέχρι και την 2 μετεγχειρητική ημέρα. Την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού και οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κατά το τέλος αυτής εμφάνισε, πάρα τη σταθερή του αιμοδυναμική κατάσταση, υποξυγοναιμία. Εκλήθη επείγουσα αεροδιακομιδή και έγινε η μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ. Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε.