Θάνατος Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος από την αρχή»

Τι λέει στο STAR & τον Πάνο Σαράτση η σύζυγός του, Ορέλια Αργυριάδου

Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/8/2025)
Νέα διάσταση στα αίτια του θανάτου του 42χρονου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ρικάρντο Ντα Κόστα δίνει η Ελληνίδα σύζυγός του, μιλώντας στο STAR. Εκτιμά ότι το μοιραίο θα μπορούσε να αποφευχθεί, καθώς όπως υποστηρίζει, υπήρξε λανθασμένη ιατρική εκτίμηση στο «Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης» που οδήγησε σε επιπλοκές. 

Θάνατος Ρικάρντο Ντα Κόστα: Σοβαρές καταγγελίες από τη σύζυγο του ποδοσφαιριστή

Θάνατος Ρικάρντο Ντα Κόστα: Σοβαρές καταγγελίες από τη σύζυγο του ποδοσφαιριστή

Όπως είπε στο STAR η Ορέλια Αργυριάδου, ο σύζυγός της έκανε εισαγωγή στις 19 Αυγούστου στο Γενικο Νοσοκομείο Σαντορίνης και υπεβλήθη σε επέμβασή, καθώς  οι γιατροί διέγνωσαν διάτρηση στομάχου. Μετά την επέμβαση όμως και για τρεις ημέρες ο ίδιος ένιωθε έντονη δυσφορία και είχε δυσκολίες στην αναπνοή. Οι γιατροί απέδωσαν τα συμπτώματα σε συμφύσεις του εντέρου και προχωρήσαν σε δεύτερο  χειρουργείο.

Ενημέρωσαν, μάλιστα, τη σύζυγο του πως έκαναν απόφραξη και παράλληλα αντιμετώπισαν επιτυχώς σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα. Όμως της είπαν, επειδή υπήρξε εισρόφηση πνευμόνων, ότι ο Ντα Κόστα θα έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα και στο «Σωτηρία» για αναπνευστική υποστήριξη.

Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα την ενημέρωσαν πως ο σύζυγός της υπέστη ανακοπή ενώ είχε προγραμματιστεί η μεταφορά του στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης.

Σύζυγος Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος από την αρχή»

«Δεν έγινε σωστή εκτίμηση. Αν είχε γίνε σωστή εκτίμηση, θα είχαν βρει το μείζον θέμα από την αρχή και δεν θα είχαμε δεύτερο χειρουργείο. Δεν το είδαν εξ αρχής. Η σκωληκοειδίτιδα δε βγαίνει από τη μια ημέρα στην άλλη. Ο πιο άπειρος άνθρωπος το γνωρίζει αυτό. Όχι, όχι είναι όλα λάθος όλα λάθος από την αρχή!». 

      

ΟΡΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
 |
ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ
