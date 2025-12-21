Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 22/12/2025 – 28/12/2025

Η εβδομάδα των Χριστουγέννων ξεκινά με έντονο συναισθηματικό φορτίο, ενώ δεν θα λείψουν τα μπερδέματα και η σύγχυση, καθώς στις 24/12/2025 κορυφώνεται το τετράγωνο Αφροδίτης-Ποσειδώνα. Τώρα τα ερωτικά κινούνται σε θολά νερά και επικρατεί μια αβεβαιότητα για τις επιθυμίες μας. Η ανάγκη για ρομαντισμό και απόλυτη ένωση είναι έντονη, όμως υπάρχει ο κίνδυνος να βλέπετε τον/την άλλον/η όπως θα θέλατε και όχι όπως πραγματικά είναι. Παλιές προσδοκίες ή ανεκπλήρωτες επιθυμίες μπορεί να επανέλθουν και να σας φέρουν μπροστά σε διλήμματα. Αποφύγετε βιαστικές δεσμεύσεις και μεγάλες υποσχέσεις και αφήστε τον χρόνο να δείξει τι έχει ουσία και τι ήταν απλώς μια όμορφη ψευδαίσθηση.

Την ίδια μέρα, η Αφροδίτη περνάει στον Αιγόκερω και τα ερωτικά σας αποκτούν πιο ώριμο, σταθερό και σοβαρό τόνο. Τώρα θα προσγειωθούμε και θα αναζητήσουμε σχέσεις που έχουν προοπτική, συνέπεια και πραγματικές βάσεις, ενώ θα πούμε όχι σε οτιδήποτε επιπόλαιο ή ασαφές. Με την Αφροδίτη στο γήινο ζώδιο του Αιγόκερου, η ερωτική έλξη χτίζεται μέσα από πράξεις, αξιοπιστία και σεβασμό, ενώ μπορεί να νιώσετε πιο επιφυλακτικοί/ές στην αρχή μέχρι να επιβεβαιώσετε ότι το άτομο απέναντι σας είναι αξιόπιστο. Αν είστε σε σχέση, το επόμενο διάστημα ευνοεί συζητήσεις για δέσμευση, μελλοντικά πλάνα ή θεμελίωση μεγαλύτερης ασφάλειας ανάμεσα σε εσάς και τον/τη σύντροφο.

Αν είστε αδέσμευτοι/ες θα νιώσετε έλξη για άτομα ώριμα, σταθερά και συναισθηματικά υπεύθυνα, ενώ μια γνωριμία τώρα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο. Η γιορτινή εβδομάδα θα κλείσει με το όμορφο τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα στις 28/12/2025 και αυτό σημαίνει ότι οι ερωτικές σας εξελίξεις κινούνται μέσα σε ένα πιο ήρεμο και υποστηρικτικό κλίμα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή. Νιώθετε ότι μπορείτε να μιλήσετε χωρίς φόβο για τις ανάγκες, τις αμφιβολίες ή τις ευαισθησίες σας, και αυτό φέρνει ουσιαστική σύνδεση.

Αν βρίσκεστε σε σχέση, μια συζήτηση μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και καθησυχαστικά, κλείνοντας παλιές πληγές και φέρνοντας κατανόηση και τρυφερότητα. Αν είστε αδέσμευτοι/ες, μια γνωριμία μπορεί να σας αγγίξει βαθιά, με λόγια που αγγίζουν κάτι πολύ προσωπικό μέσα σας. Πρόκειται για μια όψη που φέρνει συμφιλίωση και βαθύτερη κατανόηση, καλλιεργώντας δεσμούς που προσφέρουν ηρεμία και εμπιστοσύνη.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr