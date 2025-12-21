Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 22/12/2025 – 28/12/2025

Η εβδομάδα των Χριστουγέννων ξεκινά με έντονο συναισθηματικό φορτίο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.12.25 , 17:20 Βρήκε τον επόμενο... Ιωαννίδη ο Μπενίτεθ - «Τεχνική, οξυδέρκεια και γκολ»
21.12.25 , 17:12 4 αποτελεσματικές ασκήσεις γλουτών για αρχάριους
21.12.25 , 16:49 Γιώτα Τσιμπρικίδου: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
21.12.25 , 16:28 Πώς να κάνετε το περπάτημα πιο απολαυστικό
21.12.25 , 15:06 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 22/12/2025 – 28/12/2025
21.12.25 , 14:52 Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
21.12.25 , 14:42 Πανταζής: «Η κόρη μου Κόνι είναι δίπλα μου βράχος, με προστατεύει»
21.12.25 , 14:29 Ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης
21.12.25 , 12:27 Αγροτικά μπλόκα Θεσσαλονίκης: Κλειστή η Εθνική και ανοιχτά διόδια
21.12.25 , 12:10 Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι
21.12.25 , 11:51 Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος»
21.12.25 , 11:26 Θρήνος για τον Τζορτζ Κλούνεϊ: Πέθανε η αδερφή του - «Ήταν η ηρωίδα μου»
21.12.25 , 11:09 Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο στα νοτιοανατολικά της Σκύρου
21.12.25 , 10:44 IQ 160: Φινάλε 3ου Κύκλου με διπλό επεισόδιο σήμερα, Κυριακή 21/12!
21.12.25 , 10:40 Αγρότες στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα –«Όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
Γιώργος Καρτελιάς: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα - Έμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ
Νάρκισσος- GNTM: «Ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
GNTM Εντουάρντο: «Η Ειρήνη μου έλειψε περισσότερο από τον αδελφό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Όσα είπε η Άση Μπήλιου για τα ζώδια την Παρασκευή 19/12 - Brealfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εβδομάδα των Χριστουγέννων ξεκινά με έντονο συναισθηματικό φορτίο, ενώ δεν θα λείψουν τα μπερδέματα και η σύγχυση, καθώς στις 24/12/2025 κορυφώνεται το τετράγωνο Αφροδίτης-Ποσειδώνα. Τώρα τα ερωτικά κινούνται σε θολά νερά και επικρατεί μια αβεβαιότητα για τις επιθυμίες μας. Η ανάγκη για ρομαντισμό και απόλυτη ένωση είναι έντονη, όμως υπάρχει ο κίνδυνος να βλέπετε τον/την άλλον/η όπως θα θέλατε και όχι όπως πραγματικά είναι. Παλιές προσδοκίες ή ανεκπλήρωτες επιθυμίες μπορεί να επανέλθουν και να σας φέρουν μπροστά σε διλήμματα. Αποφύγετε βιαστικές δεσμεύσεις και μεγάλες υποσχέσεις και αφήστε τον χρόνο να δείξει τι έχει ουσία και τι ήταν απλώς μια όμορφη ψευδαίσθηση.

ερωτικες προβλεψεις

Την ίδια μέρα, η Αφροδίτη περνάει στον Αιγόκερω και τα ερωτικά σας αποκτούν πιο ώριμο, σταθερό και σοβαρό τόνο. Τώρα θα προσγειωθούμε και θα αναζητήσουμε σχέσεις που έχουν προοπτική, συνέπεια και πραγματικές βάσεις, ενώ θα πούμε όχι σε οτιδήποτε επιπόλαιο ή ασαφές. Με την Αφροδίτη στο γήινο ζώδιο του Αιγόκερου, η ερωτική έλξη χτίζεται μέσα από πράξεις, αξιοπιστία και σεβασμό, ενώ μπορεί να νιώσετε πιο επιφυλακτικοί/ές στην αρχή μέχρι να επιβεβαιώσετε ότι το άτομο απέναντι σας είναι αξιόπιστο. Αν είστε σε σχέση, το επόμενο διάστημα ευνοεί συζητήσεις για δέσμευση, μελλοντικά πλάνα ή θεμελίωση μεγαλύτερης ασφάλειας ανάμεσα σε εσάς και τον/τη σύντροφο.

Αν είστε αδέσμευτοι/ες θα νιώσετε έλξη για άτομα ώριμα, σταθερά και συναισθηματικά υπεύθυνα, ενώ μια γνωριμία τώρα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο. Η γιορτινή εβδομάδα θα κλείσει με το όμορφο τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα στις 28/12/2025 και αυτό σημαίνει ότι οι ερωτικές σας εξελίξεις κινούνται μέσα σε ένα πιο ήρεμο και υποστηρικτικό κλίμα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή. Νιώθετε ότι μπορείτε να μιλήσετε χωρίς φόβο για τις ανάγκες, τις αμφιβολίες ή τις ευαισθησίες σας, και αυτό φέρνει ουσιαστική σύνδεση.

Αν βρίσκεστε σε σχέση, μια συζήτηση μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και καθησυχαστικά, κλείνοντας παλιές πληγές και φέρνοντας κατανόηση και τρυφερότητα. Αν είστε αδέσμευτοι/ες, μια γνωριμία μπορεί να σας αγγίξει βαθιά, με λόγια που αγγίζουν κάτι πολύ προσωπικό μέσα σας. Πρόκειται για μια όψη που φέρνει συμφιλίωση και βαθύτερη κατανόηση, καλλιεργώντας δεσμούς που προσφέρουν ηρεμία και εμπιστοσύνη. 

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top