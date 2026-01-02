Νάνος στο Σπίτι (Gnome Alone): Δείτε on demand την ταινία έως τις 15/1

Παρακολουθήστε την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων

Νάνος στο Σπίτι: Δείτε Την On Demand Έως Τις 15/1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων βρετανικής, καναδικής, αμερικανικής συμπαραγωγής 2017, Νάνος στο Σπίτι (Gnome Alone)θα είναι διαθέσιμη on demand έως και την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Δείτε on demand την ταινία Νάνος στο Σπίτι (Gnome Alone)

H μικρή Κλόε και η μητέρα της μετακομίζουν... Ξανά!

Νάνος στο Σπίτι (Gnome Alone): Δείτε on demand την ταινία έως τις 15/1

Αυτή τη φορά, είναι αναγκασμένες να κατοικήσουν σε ένα ετοιμόρροπο, παμπάλαιο σπίτι, γεμάτο διακοσμητικούς νάνους κήπου. Μια μέρα, που η Κλόε βρίσκεται μόνη στο σπίτι, θα ανακαλύψει, μαζί με τον αδιάκριτο γείτονα τους, τον Λίαμ, πως αυτό το σπίτι κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό: οι νάνοι είναι ζωντανοί!

Όπως αποδεικνύεται, οι νάνοι προστατεύουν εδώ και χρόνια τον πλανήτη από τα απειλητικά, μικρά πλάσματα, τα Τρογκς, τα οποία έχουν εισβάλει στο σπίτι μέσω μίας πύλης από άλλη διάσταση.

Νάνος στο Σπίτι (Gnome Alone): Δείτε on demand την ταινία έως τις 15/1

Τώρα η Κλόε καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την ήρεμη οικογενειακή και σχολική ζωή της ή αν θα ενταχθεί στον πόλεμο ενάντια στους Τρογκς...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πίτερ Λεπενιώτης

 

