Τροχαίο Γλυκά Νερά: Δύο νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων

Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε τροχαίο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά, στο ρεύμα προς Παιανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας και μια γυναίκα ανασύρθηκαν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.
Τροχαίο Ηράκλειο: H στιγμή που οδηγός χτυπά γυναίκα και την εκσφενδονίζει
Στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δύο τροχαία με τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες στη Λεωφόρο Κηφισίας
Τροχαίο: Ένας νεκρός μοτοσικλετιστής στον Κηφισό
Το πρωί του Σαββάτου επίσης σημειώθηκε αιματηρό τροχαίο στον Κηφισό, με θύμα έναν 42χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος κινούνταν με τη μηχανή του στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West.
Εκεί, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με φορτηγό.
Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, φορούσε κράνος. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.
Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Μέγαρα
Τέλος τροχαίο σημειώθηκε και στον δρόμο Πάχης – Μεγάρων, με έναν 40χρονο οδηγό φορτηγού να προκαλεί το τροχαίο και να εγκαταλείπει το σημείο.
Νεκρός 21χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο στην Ιτέας - Αντιρρίου
Όπως αποδείχθηκε ο άνδρας οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδρια οδήγησης. Μέσα στον τελευταίο χρόνο είχε εντοπιστεί δύο φορές να οδηγεί μεθυσμένος.
Στον έλεγχο που ακολούθησε, το αλκοτέστ έδειξε 1,70 mg/l, εφτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
Ο άνδρας συνελήφθη, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.