Τροχαίο Γλυκά Νερά: Δύο νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων

Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε τροχαίο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά, στο ρεύμα προς Παιανία.

Το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο στα Γλυκά Νερά - irafina.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας και μια γυναίκα ανασύρθηκαν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων - irafina.gr

Στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τροχαίο: Ένας νεκρός μοτοσικλετιστής στον Κηφισό

Το πρωί του Σαββάτου επίσης σημειώθηκε αιματηρό τροχαίο στον Κηφισό, με θύμα έναν 42χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους - irafina.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος κινούνταν με τη μηχανή του στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West.

Εκεί, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με φορτηγό.

Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν οι ηλικιωμένοι - irafina.gr

Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, φορούσε κράνος. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Μέγαρα

Τέλος τροχαίο σημειώθηκε και στον δρόμο Πάχης – Μεγάρων, με έναν 40χρονο οδηγό φορτηγού να προκαλεί το τροχαίο και να εγκαταλείπει το σημείο.

Όπως αποδείχθηκε ο άνδρας οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδρια οδήγησης. Μέσα στον τελευταίο χρόνο είχε εντοπιστεί δύο φορές να οδηγεί μεθυσμένος.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, το αλκοτέστ έδειξε 1,70 mg/l, εφτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο άνδρας συνελήφθη, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.