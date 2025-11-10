Τροχαίο Ηράκλειο: H στιγμή που οδηγός χτυπά γυναίκα και την εκσφενδονίζει

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα τροχαίο που κόβει την ανάσα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μια γυναίκα περίπου 60 ετών παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί αρκετά μέτρα μακριά και να τραυματιστεί σοβαρά.

Το σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο, που εξασφάλισε το Creta24.gr, αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης και τη γυναίκα να πέφτει με το κεφάλι στην άσφαλτο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες τρέχουν να τη βοηθήσουν.

Η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν το αυτοκίνητο που κατέβαινε το ρεύμα κυκλοφορίας την παρέσυρε με μεγάλη ταχύτητα.

Tροχαίο Ηράκλειο

Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το σώμα της γυναίκας εκτοξεύτηκε έξι μέτρα μακριά, πριν καταλήξει αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Ο οδηγός φέρεται να μπέρδεψε το φρένο με την κόρνα, ενώ, όπως λένε μάρτυρες, την είχε δει κανονικά να περνά τον δρόμο, χωρίς όμως να κόψει ταχύτητα.

Η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο πανικού. Περαστικοί και επαγγελματίες της περιοχής έτρεξαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν κηλίδες αίματος στην άσφαλτο και ένα πλήθος ανθρώπων γύρω από το θύμα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
