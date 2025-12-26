Πάβελ Ντούροφ: Έχει ήδη 100 παιδιά, πληρώνει εξωσωματική και για άλλα μωρά

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, που φέρεται να έχει αποκτήσει περισσότερα από 100 βιολογικά παιδιά μέσω δωρεάς σπέρματος, καλύπτει το κόστος εξωσωματικής για γυναίκες που το επιθυμούν και υπόσχεται ότι όλοι οι απόγονοί του θα έχουν ίσο δικαίωμα στην περιουσία του.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το καλοκαίρι του 2024, μια ιδιωτική κλινική γονιμότητας στη Μόσχα άρχισε να προσελκύει γυναίκες μέσω μιας ασυνήθιστης καμπάνιας: δωρεάν σπέρμα από έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας.

Το βιολογικό υλικό ανήκε στον Ντούροφ, με την κλινική να τον περιγράφει ως δότη με «ιδιαίτερα περιζήτητο προφίλ».

Η κλινική διαφήμιζε το «βιοϋλικό» του, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος κάλυπτε τα έξοδα εξωσωματικής για γυναίκες κάτω των 37 ετών.

Σύμφωνα με πρώην γιατρό της κλινικής, οι ενδιαφερόμενες έπρεπε να είναι άγαμες, ώστε να αποφεύγονται νομικές περιπλοκές. «Ήθελαν παιδί από έναν συγκεκριμένο τύπο άνδρα», εξηγεί. «Έβλεπαν σε αυτόν το “σωστό” πρότυπο πατέρα».

Σήμερα, ο 41χρονος Ντούροφ – ο οποίος ζει στο Ντουμπάι – υποστηρίζει ότι η βιολογική του «κληρονομιά» εκτείνεται σε τουλάχιστον 12 χώρες, χωρίς να υπολογίζονται τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τρεις διαφορετικές συντρόφους.

Σε ανάρτησή του στο Telegram το καλοκαίρι του 2024 αποκάλυψε ότι ξεκίνησε να δωρίζει σπέρμα γύρω στο 2010, αρχικά για να βοηθήσει έναν φίλο του και στη συνέχεια ανώνυμα, επικαλούμενος «έλλειψη ποιοτικού γενετικού υλικού».

Αν και έχει σταματήσει να δωρίζει εδώ και χρόνια, το κατεψυγμένο σπέρμα του εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στην κλινική.

Ο Ντούροφ έχει δηλώσει ότι η περιουσία του – την οποία το Forbes αποτιμά στα 17 δισ. δολάρια – θα μοιραστεί ισότιμα ανάμεσα στους βιολογικούς του απογόνους, εφόσον αποδείξουν συγγένεια μέσω DNA.

Παράλληλα, σκοπεύει να «ανοίξει» γενετικά τα δεδομένα του, ώστε τα παιδιά του να μπορούν να εντοπίζουν το ένα το άλλο στο μέλλον.

Σε συνέντευξή του, εξήγησε ότι θεωρεί τη δωρεά σπέρματος «κοινωνικό καθήκον», λόγω της παγκόσμιας μείωσης της ανδρικής γονιμότητας, ένα φαινόμενο που αποδίδει, μεταξύ άλλων, στη ρύπανση από πλαστικά.

Ο Ντούροφ εντάσσεται σε μια μικρή αλλά ισχυρή ομάδα δισεκατομμυριούχων που αμφισβητούν τα όρια της αναπαραγωγικής ηθικής. Άλλοι πειραματίζονται με γενετικό έλεγχο εμβρύων, άλλοι – όπως ο Έλον Μασκ – μιλούν ανοιχτά για την ανάγκη αύξησης των γεννήσεων ώστε να αποτραπεί η δημογραφική κατάρρευση.

Στις δημόσιες παρεμβάσεις του, ο ιδρυτής του Telegram συνδέει το ζήτημα της υπογονιμότητας με ένα ευρύτερο αφήγημα περί παρακμής της Δύσης, περιορισμού της ελευθερίας και «βιολογικής αυτοκαταστροφής».

Για τους επικριτές του, η πρωτοβουλία του αγγίζει επικίνδυνα τα όρια της ευγονικής. Για τους υποστηρικτές του, αποτελεί μια ακραία αλλά ειλικρινή προσπάθεια αντιμετώπισης ενός υπαρκτού προβλήματος.