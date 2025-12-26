Ρία Ελληνίδου: «Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά...»

Ανήμερα των Χριστουγέννων, η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για τα προσωπικά της.



Η τραγουδίστρια, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, απάντησε στις ερωτήσεις που δέχεται συχνά, όχι μόνο για την καλλιτεχνική της πορεία και τα τραγούδια της, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Η τραγουδίστρια απάντησε για την προσωπική της ζωή

Η ίδια εξήγησε πως επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τα προσωπικά της, τονίζοντας ότι για να μοιραστεί δημόσια πληροφορίες για μια σχέση της, θα πρέπει πρώτα να αισθάνεται απόλυτα σίγουρη και ασφαλής.

«Όλοι έχουν άποψη και πάντα θα έχουν άποψη. Δεν είναι πολύ ωραίο και όπως λέει και η γιαγιά μου, του κόσμου τα στόματα δεν είναι σακί για να τα κλείσεις. Θα μιλάνε και θα λένε και θα λένε. Δεν υπάρχει κάποιος που θα τον ρωτήσεις και θα σου πει "Δεν έχω άποψη να εκφέρω". Δεν υπάρχει. Εύχομαι τουλάχιστον να είμαι μια καλή επιρροή. Από εκεί και πέρα, ας μιλάνε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καμιά φορά χαλιέμαι, κυρίως όταν σκέφτομαι "Είναι Παρασκευή απόγευμα και δεν μπορώ να πάω για καφέ εκεί γιατί θα έχει πολύ κόσμο". Μπορεί να πάω με μια φίλη μου για φαγητό σε ένα πολύ κεντρικό μέρος και να μας σταματήσουν 10 – 20 φορές να μας μιλήσουν και να νιώσει άβολα η φίλη μου. Για τη φίλη μου το λέω, όχι για εμένα.

Η Ρία Ελληνίδου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Κάπου το χαίρομαι με τον κόσμο, κάπου ίσως και να ξενερώνω, όταν δεν μπορώ να κάνω στην προσωπική μου ζωή ό,τι κάνουν όλοι. Δε θέλω να συζητάνε περισσότερο για την προσωπική μου ζωή απ' ότι για τη δουλειά μου. Τη δουλειά μου προβάλλω. Δεν μου έρχεται πολύ βαρύ, κάποιες φορές γελάω κιόλας αλλά λέω "Ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο με ποιον βγαίνω εγώ;". Νομίζω ότι λείπει πολύ παιδεία στον Έλληνα. Γουστάρουμε το κουτσομπολιό. Με νοιάζει να μην έχουν λάθος εικόνα για εμένα, να ξέρουν την αλήθεια. Μπορώ να μοιραστώ όλη την αλήθεια για αυτό που κάνω επαγγελματικά. Και για την προσωπική μου ζωή αν με ρωτήσουν θα μοιραστώ την αλήθεια. Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το μοιραστώ; Εδώ με όποιον κυκλοφορήσεις λένε "τα έχετε." Παλιότερα έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό, που τελικά ήταν ο αδελφός μου. Δεν το ήξεραν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν δημοσιεύματα που τη θέλουν ζευγάρι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μάλιστα, οι δυο τους έχουν απαθανατιστεί σε κοινές εξόδους, γεγονός που ενίσχυσε τις σχετικές φήμες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, διατηρώντας διακριτική στάση.