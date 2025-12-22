Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα που την έφερε σε δύσκολη θέση on stage

Στην Κύπρο τραγούδησε η Ρία Ελληνίδου και χάρισε μία υπέροχη, γιορτινή βραδιά στο κοινό της, στις 18 Δεκεμβρίου, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Pavilion Hall.

Ωστόσο ένα απρόοπτο έφερε σε δύσκολη θέση την γνωστή τραγουδίστρια. Κάποια στιγμή που η ίδια εμφανίστηκε με κασκόλ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ πολλοί από τους θαμώνες, φίλαθλοι του κυπριακού συλλόγου άρχισαν ρυθμικά να φωνάζουν ένα σύνθημα σεξιστικό. Η τραγουδίστρια αισθάνθηκε τότε μεγάλη αμηχανία.

«Ρία μ…α για πάντα ΑΠΟΕΛΑΡΑ» ήταν το σύνθημα που φώναζαν ρυθμικά οι παρευρισκόμενοι στη σκηνή. Με αμηχανία αλλά προσπαθώντας να την κρύψει με χιούμορ, σήκωσε τα χέρια της και επέστρεψε στον ρυθμό του προγράμματος, συνεχίζοντας να τραγουδά.

Η απάντηση της Ρίας Ελληνίδου

Λίγα δευτερόλεπτα μετά η καλλιτέχνιδα είπε: «Άμα πάρω την παντόφλα… ξέρετε τι θα κάνω;».

Ποια είναι η Ρία Ελληνίδου

Η Ρία Ελληνίδου είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στο χώρο της μουσικής, κυρίως με λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια και με μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κάτι ξέρεις». Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που σαρώνει στο TikTok, χορεύεται και ακούγεται παντού τελευταία… και ο λόγος που όλη η Ελλάδα γνωρίζει πλέον τη Ρία Ελληνίδου.

Η Ρία Ελληνίδου στον γάμο του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται πολύ κοντά στην οικογένειά της, η οποία έχει μουσική παράδοση. Από πολύ μικρή ηλικία είχε επαφή με τη μουσική: ξεκίνησε μαθήματα στο ωδείο από περίπου 5 ετών, όπου έμαθε φλογέρα, αρμόνιο, κιθάρα, κρουστά και βυζαντινή μουσική, και συνέχισε στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Η Ρία πρωτοεμφανίστηκε επαγγελματικά πολύ νέα, τραγουδώντας παραδοσιακά και σμυρνέικα τραγούδια σε εκδηλώσεις σε ηλικία περίπου 13 ετών, συνεργαζόμενη και με τα αδέλφια της ως μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος «Γραικοί».

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως solo καλλιτέχνιδα με σύγχρονα λαϊκά τραγούδια, με ψηλά νούμερα streaming και εμφανίσεις σε γνωστές πίστες, ενώ παράλληλα έχει μεγάλη απήχηση στο TikTok και τα social media, όπου ανεβάζει στιγμές από την καθημερινότητά της και βίντεο με τη γιαγιά και τη μητέρα της.

Έχει κυκλοφορήσει επιτυχίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συμμετείχε ως coach σε τηλεοπτικά μουσικά προγράμματα όπως το J2US το 2023.

Η προσωπική της ζωή και επιλογές της δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστές πέρα από ό,τι έχει η ίδια μοιραστεί μέσω συνεντεύξεων και social media, αλλά η καριέρα της χαρακτηρίζεται από συνεχή δουλειά, επιτυχίες στη δισκογραφία και ενεργή επαφή με το κοινό.