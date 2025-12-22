Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα που την έφερε σε δύσκολη θέση on stage

«Άμα πάρω την παντόφλα… ξέρετε τι θα κάνω;» είπε η τραγουδίστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.12.25 , 17:57 Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένη η εκτροπή κυκλοφορίας στα μπλόκα
22.12.25 , 17:21 «Μίνι ανασχηματισμός» Γενικών Γραμματέων στην κυβέρνηση
22.12.25 , 17:09 Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν τον παππού του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
22.12.25 , 16:57 Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα που την έφερε σε δύσκολη θέση on stage
22.12.25 , 16:47 Τι να βάλεις στο ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς- Χριστουγέννων
22.12.25 , 16:40 Κτηματολόγιο: Εκατομμύρια στρέμματα κινδυνεύουν να περάσουν στο Δημόσιο!
22.12.25 , 16:33 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Χρυσού Οδηγού για το 2025
22.12.25 , 16:28 Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
22.12.25 , 16:02 Νίκος Μπελογιάννης: 72 χρόνια από την εκτέλεση του ανθρώπου με το γαρύφαλλo
22.12.25 , 16:00 Γνωρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με βιωματικές δραστηριότητες
22.12.25 , 15:47 GNTM: Αυτά είναι τα μοντέλα που είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες!
22.12.25 , 15:43 GNTM 2025: Συγκίνηση, απρόοπτα και εκπλήξεις- Οι viral στιγμές
22.12.25 , 15:34 Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
22.12.25 , 15:31 Οι καλύτερες στιγμές της Ξένιας Τσιρκόβα στο GNTM
22.12.25 , 15:20 Ανεστίδης μετά την εισαγγελική παρέμβαση: «Έχω 20 χρόνια τα δικαιώματα»
Απολύθηκε ο Stef Παπαδόπουλος μετά την καταγγελία του εναντίον του Μαζωνάκη
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης
Ξένια Τσιρκόβα: «Λογικό να έρθουμε κοντά» - Τι αποκάλυψε για τον Ανέστη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Η κοινή δημόσια εμφάνιση σε event/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Κύπρο τραγούδησε η Ρία Ελληνίδου και χάρισε μία υπέροχη, γιορτινή βραδιά στο κοινό της, στις 18 Δεκεμβρίου, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Pavilion Hall.

Ωστόσο ένα απρόοπτο έφερε σε δύσκολη θέση την γνωστή τραγουδίστρια. Κάποια στιγμή που η ίδια εμφανίστηκε με κασκόλ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ πολλοί από τους θαμώνες, φίλαθλοι του κυπριακού συλλόγου άρχισαν ρυθμικά να φωνάζουν ένα σύνθημα σεξιστικό. Η τραγουδίστρια αισθάνθηκε τότε μεγάλη αμηχανία. 

«Ρία μ…α για πάντα ΑΠΟΕΛΑΡΑ» ήταν το σύνθημα που φώναζαν ρυθμικά οι παρευρισκόμενοι στη σκηνή. Με αμηχανία αλλά προσπαθώντας να την κρύψει με χιούμορ, σήκωσε τα χέρια της και επέστρεψε στον ρυθμό του προγράμματος, συνεχίζοντας να τραγουδά.

Η απάντηση της Ρίας Ελληνίδου

Λίγα δευτερόλεπτα μετά η καλλιτέχνιδα είπε: «Άμα πάρω την παντόφλα… ξέρετε τι θα κάνω;».

Ποια είναι η Ρία Ελληνίδου

Η Ρία Ελληνίδου είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στο χώρο της μουσικής, κυρίως με λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια και με μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

«Κάτι ξέρεις». Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που σαρώνει στο TikTok, χορεύεται και ακούγεται παντού τελευταία… και ο λόγος που όλη η Ελλάδα γνωρίζει πλέον τη Ρία Ελληνίδου. 

ρια ελληνιδου

Η Ρία Ελληνίδου στον γάμο του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται πολύ κοντά στην οικογένειά της, η οποία έχει μουσική παράδοση. Από πολύ μικρή ηλικία είχε επαφή με τη μουσική: ξεκίνησε μαθήματα στο ωδείο από περίπου 5 ετών, όπου έμαθε φλογέρα, αρμόνιο, κιθάρα, κρουστά και βυζαντινή μουσική, και συνέχισε στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. 

Η Ρία πρωτοεμφανίστηκε επαγγελματικά πολύ νέα, τραγουδώντας παραδοσιακά και σμυρνέικα τραγούδια σε εκδηλώσεις σε ηλικία περίπου 13 ετών, συνεργαζόμενη και με τα αδέλφια της ως μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος «Γραικοί». 

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως solo καλλιτέχνιδα με σύγχρονα λαϊκά τραγούδια, με ψηλά νούμερα streaming και εμφανίσεις σε γνωστές πίστες, ενώ παράλληλα έχει μεγάλη απήχηση στο TikTok και τα social media, όπου ανεβάζει στιγμές από την καθημερινότητά της και βίντεο με τη γιαγιά και τη μητέρα της. 

Έχει κυκλοφορήσει επιτυχίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συμμετείχε ως coach σε τηλεοπτικά μουσικά προγράμματα όπως το J2US το 2023. 

Η προσωπική της ζωή και επιλογές της δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστές πέρα από ό,τι έχει η ίδια μοιραστεί μέσω συνεντεύξεων και social media, αλλά η καριέρα της χαρακτηρίζεται από συνεχή δουλειά, επιτυχίες στη δισκογραφία και ενεργή επαφή με το κοινό. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top