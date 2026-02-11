O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη

Μία μέρα έμεινε για την Τσικνοπέμπτη και ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star την απόλυτη συνταγή.

Ο σεφ μπήκε μέσα στην κουζίνα και μας έδειξε πως να φτιάξουμε χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια ραγού.

Χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια ραγού

Υλικά για την τηγανιά

• 700–800 γρ χοιρινό λαιμό ή μπούτι

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 2 πιπεριές

• 100 ml λευκό ξηρό κρασί

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• Πάπρικα γλυκιά

• 1 χούφτα ψιλοκομμένο μαϊντανό



Υλικά για το Ραγού μανιταριών

• 400–500 γρ μανιτάρια

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 μικρό κομμάτι βούτυρο

• Φρέσκο θυμάρι

• 60–80 ml λευκό κρασί

• Ζωμός λαχανικών, ζεστός

• Αλάτι, πιπέρι



Εκτέλεση τηγανιάς

1. Σε πλατύ τηγάνι βάλε ελαιόλαδο να ζεσταθεί καλά. 2. Ρίξε τα μανιτάρια χωρίς αλάτι στην αρχή και άφησέ τα να πάρουν χρώμα. 3. Μόλις καραμελώσουν, πρόσθεσε σκόρδο & θυμάρι (μόνο 20–30 δευτερόλεπτα). 4. Σβήσε με το κρασί και άφησε να εξατμιστεί. 5. Πρόσθεσε ζωμό λίγο-λίγο, μέχρι να γίνει δεμένο ραγού. 6. Αλατοπιπέρωσε. 7. Στο τέλος ρίξε το βούτυρο και ανακίνησε το τηγάνι για να γλασάρει και να γυαλίσει η σάλτσα.



Εκτέλεση Ραγού

1. Δυνατό τηγάνι, βάλε ελαιόλαδο να κάψει καλά. 2. Ρίξε το χοιρινό σε δόσεις (μην το στριμώξεις) και θώρακισέ το μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. 3. Αλατοπιπέρωσε (και πάπρικα αν βάλεις). 4. Πρόσθεσε το κρεμμύδι, άφησέ το να μαλακώσει και να γλυκάνει. 5. Ρίξε τις πιπεριές, ανακάτεψε 1–2 λεπτά. 6. Σβήσε με το λευκό κρασί, άφησέ το να εξατμιστεί το αλκοόλ. 7. Χαμήλωσε λίγο, σκέπασε 5–7 λεπτά να δέσει. 8. Σβήσε τη φωτιά και ρίξε μαϊντανό. Θέλουμε ζουμάκι, όχι σούπα.

