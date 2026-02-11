Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος.

Ο Γεώργιος Γεράρδος γεννήθηκε το 1946 στο Παλαιό Φάληρο και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Γιώργος Γεράρδος: Aπό το μικρό κατάστημα στη Στουρνάρη στον κολοσσό Πλαίσιο

Το 1969 σε ηλικία μόλις 23 ετών και ενώ ήταν ακόμη φοιτητής, ίδρυσε την Πλαίσιο στην οδό Στουρνάρη. Το πρώτο κατάστημα, επιφάνειας 12 τ.μ., εξυπηρετούσε κυρίως φοιτητές του Πολυτεχνείου με είδη σχεδίου.

Η σταδιακή δραστηριοποίηση της εταιρείας στον τομέα της πληροφορικής οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ζήτησης και σε διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Το 1988 ιδρύθηκε η Πλαίσιο Computers με τη σημερινή εταιρική της μορφή.

Το 1999 η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Για οκτώ συνεχόμενα χρόνια συγκαταλέχθηκε στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).

Το 2005 επεκτάθηκε εκτός συνόρων, με την ίδρυση της Plaisio Computers JSC στη Βουλγαρία.

Το 1986 η Πλαίσιο παρουσίασε τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή συναρμολογημένο στην Ελλάδα , προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καταναλωτή, με το εμπορικό σήμα Turbo-X.

Το 1995 υιοθέτησε πολυκαναλική στρατηγική πωλήσεων , δημιουργώντας τμήμα απευθείας πωλήσεων μέσω τηλεφώνου, fax και έντυπων καταλόγων.

Το 1999 λάνσαρε το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα , το www.plaisio.gr, πρωτοπορώντας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το 2009 εγκαινίασε σύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής, ενισχύοντας σημαντικά την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Το 2019 η Πλαίσιο συμπλήρωσε 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, με το άνοιγμα του 25ου καταστήματος και την είσοδό της στον τομέα των λευκών συσκευών.

Η ανακοίνωση του «Πλαίσιο» για τον Γιώργο Γεράρδο

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, Ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο. Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον.

Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, από σκληρά εργαζόμενους γονείς, μεγάλωσε με αξίες, παιδεία και όνειρα. Χάρη στην πίστη των γονιών του, φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών. Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του.

Το 1969, ως δευτεροετής φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με λίγα δανεικά χρήματα από συγγενείς και φίλους —και με πολύ περισσότερη τόλμη απ’ ό,τι εργαλεία— άνοιξε ένα μικρό κατάστημα 14 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια μιας πορείας που έμελλε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν φοβήθηκε ποτέ το άγνωστο. Γι’ αυτό και σε όλη τη ζωή του παρέμεινε καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός. Στάθηκε δυνατός σε κάθε πρόκληση —όχι γιατί δεν δυσκολεύτηκε, αλλά γιατί ήξερε να σηκώνεται κάθε φορά που έπεφτε. Ήξερε πότε και πώς να οδηγήσει «το καράβι», ώστε να παραμένει πάντα μπροστά, πάντα επίκαιρος.Για την ομάδα του Πλαισίου δεν ήταν ο «κύριος Γεράρδος», ήταν απλώς ο κύριος Γιώργος. Εκείνος που ήξερε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, που συμβούλευε να «μη μασάνε» με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και που, ακόμη και στις δύσκολες ημέρες, χαμογελούσε και έλεγε με σιγουριά: «Πλαίσιο είμαστε».

Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει πίσω του, τον γιό του Κώστα και τα τρία εγγόνια του.

Οι λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας θα γνωστοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωση».



