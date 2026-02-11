Τούρκια: Πήρε άδεια από τη φυλακή και σκότωσε μητέρα, σύζυγο και κόρη

Η μεταμφίεση σε ταχυδρόμο και η ψυχρή εκτέλεση

STAR.GR
Κοσμος
Τουρκία: Κρατούμενος σκότωσε μητέρα, σύζυγο και κόρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Τουρκία από την τριπλή δολοφονία που σημειώθηκε στην Άγκυρα. Κρατούμενος των φυλακών πήρε άδεια και δολοφόνησε την μητέρα του, την πρώην σύζυγό του, την 8χρονη κόρη του κι έβαλε τέλος στη ζωή του. 

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο  35χρονος Ρετζέπ Τζενγκίζ είχε πάρει άδεια 11 ημερών από φυλακή της Άγκυρας, όπου εξέτιε ποινή τεσσάρων ετών για απάτη και ένοπλες απειλές. 

Τουρκία: «Γίνεται μία γυναικοκτονία κάθε μέρα»

Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής πήγε στο προάστιο Κουσκαγκίζ, στο σπίτι όπου έμενε η 57χρονη μητέρα του με την οχτάχρονη κόρη του. Εκεί φέρεται να ξέσπασε ένας καβγάς ανάμεσα στον ίδιο και τη μητέρα του, με αποτέλεσμα να βγάλει όπλο και να τις σκοτώσει και τις δύο. 

Στη συνέχεια έβαλε τα πτώματά τους στο αυτοκίνητό του και πήγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του. Εκεί μεταμφιέστηκε σε ταχυδρόμο έκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να σταματήσει η καταγραφή από τις κάμερες ασφαλείας και όταν η ανυποψίαστη γυναίκα άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της, την πυροβόλησε στο πλατύσκαλο. 

Τουρκία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του με καραμπίνα μέσα σε νοσοκομείο

Με την τριπλή δολοφονία ο Τζενγκίζ έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. 

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της οικογενειακής αυτής τραγωδίας. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι ο 35χρονος αρχικά κρατούνταν σε κλειστή φυλακή, αλλά μεταφέρθηκε σε μια φυλακή ανοιχτού τύπου. 

Οι δολοφονίες των τριών γυναικών προκάλεσε κύμα οργής από τις φεμινιστικές οργανώσεις. 

ΟΗΕ: Μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά από σύντροφο ή συγγενή

«Πέρσι έξι γυναίκες δολοφονήθηκαν από κρατούμενους που δραπέτευσαν ή βρίσκονται έξω από τις φυλακές γιατί είχαν πάρει άδειες. Τα υπουργεί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών δεν έβγαλαν καμία ανακοίνωση και δεν αναζητήθηκε καμία ευθύνη. Σήμερα ένας ακόμα κρατούμενος σκόρπισε τον τρόμο», έγραψε στο Χ η Επιτροπή Αλληλεγγύης Γυναικών. 

Η οργάνωση «Θα σταματήσουμε τις γενοκτονίες» επίσης καταδίκασε τις δολοφονίες και προανήγγειλε διαδήλωσε στην Άγκυρα. 

Τουρκία: Κυνήγησε την πρώην σύζυγό του και την πυροβόλησε στο κεφάλι

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της το 2025 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν στην Τουρκία από άνδρες και 297 βρέθηκαν νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες. 

Από τις δολοφονημένες γυναίκες το 35% δολοφονήθηκαν από τους συζύγους τους και το 57% δολοφονήθηκαν με περίστροφο. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
