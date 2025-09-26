Τουρκία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του με καραμπίνα μέσα σε νοσοκομείο

«Μη με σκοτώσεις», εκλιπαρούσε το θύμα

44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο / Bίντεο Mega
Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν Τουρκία, όταν 44χρονος άνδρας δολοφόνησε εν ψυχρώ την 42χρονη πρώην σύζυγό του, στο νοσοκομείο όπου εκείνη εργαζόταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας ιδιωτικού νοσοκομείου. Στο βίντεο που διέρρευσε, φαίνεται ο δράστης να μπαίνει στο γραφείο της γυναίκας κρατώντας μια μαύρη τσάντα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η 42χρονη φαίνεται να προσπαθεί να ξεφύγει έντρομη.

Ο άνδρας άνδρας μέσα από την τσάντα μια καραμπίνα και την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κλιμακοστάσιο. «Μη με σκοτώσεις», του φώναζε, εκλιπαρώντας με τα χέρια υψωμένα για τη ζωή της. Δε σταμάτησε, όμως, εκεί. Φέρεται να την πυροβόλησε άλλες δύο φορές προτού τραπεί σε φυγή.

 

 

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η άτυχη γυναίκα μόλις μία ημέρα πριν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα εναντίον του πρώην συζύγου της. Ωστόσο, αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να την προστατεύσει.

Η αστυνομία κατάφερε να τον συλλάβει λίγο αργότερα. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για την παραπομπή του σε δίκη, ζητώντας να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

