Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Η κοινή δημόσια εμφάνιση σε event

Εμφανίστηκαν ήρεμοι και χαλαροί

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
Το βράδυ της Κυριακής, 21 Δεκεμβρίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση, βάζοντας τέλος στις φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι τους τελευταίους μήνες. Το ζευγάρι βρέθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε γνωστό ιατρείο, όπου η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@star ήταν εκεί και κατέγραψε τη στιγμή, με τους δυο τους να εμφανίζονται ήρεμοι και χαλαροί, δείχνοντας ότι νιώθουν πλέον άνετα να περπατούν μαζί μπροστά στα φλας.

Ρία Ελληνίδου: Στο λαμπερό opening του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη μαμά της

Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου σε κοινή εμφάνιση

Μέχρι πρόσφατα, τόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου όσο και η Ρία Ελληνίδου απέφευγαν να κάνουν οποιαδήποτε δημόσια δήλωση για τη σχέση τους, διατηρώντας χαμηλούς τόνους και προστατεύοντας την ιδιωτική τους ζωή.

Η επιβεβαίωση της σχέσης ήρθε με πιο διακριτικό τρόπο πριν μερικές μέρες, όταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Σε ερώτηση σχετικά με τη σχέση του με τη Ρία, απάντησε: «Δε χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα…». Οι δηλώσεις αυτές, με τη μετρημένη τους προσέγγιση, επιβεβαίωσαν έμμεσα την είδηση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για την πορεία της σχέσης τους.

Η εμφάνιση της Κυριακής δείχνει ότι το ζευγάρι είναι πλέον πιο άνετο με τη δημόσια παρουσία του και φαίνεται να έχει αποφασίσει να μην κρύβεται πια. Η στάση τους απέναντι στις κάμερες ήταν ήρεμη, με χαμόγελα και αλληλεπίδραση που έδειχνε χημεία και οικειότητα, ενώ οι παρευρισκόμενοι σχολίασαν τη φυσικότητα της σχέσης τους.

Η κοινή δημόσια εμφάνιση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου σίγουρα σηματοδοτεί μια νέα φάση για το ζευγάρι, που δείχνει έτοιμο να μοιραστεί λίγο περισσότερο την προσωπική του ζωή με το κοινό.

