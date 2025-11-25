Ρία Ελληνίδου: Στο λαμπερό opening του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη μαμά της

Η τραγουδίστρια αρνήθηκε να φωτογραφηθεί

Ρία Ελληνίδου: Στο λαμπερό opening του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη μαμά της
Σύσσωμη η ελληνική showbiz έδωσε το «παρών» το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στα εγκαινία του νέου καταστήματος του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Νέα Σμύρνη.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Ρία Ελληνίδου, η οποία φημολογείται πως είναι ζευγάρι με το γνωστό μοντέλο κι επιχειρηματία. Η τραγουδίστρια προσπάθησε να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερο αισθητή την παρουσία της, γι' αυτόν τον λόγο αρνήθηκε να φωτογραφηθεί. Ωστόσο, την «πρόδωσε» ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε στα social media, στο οποίο απεικονίζεται με τη μητέρα της

Η Ρία Ελληνίδου στο opening του νέου καταστήματος του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η Ρία Ελληνίδου στο opening του νέου καταστήματος του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Μέχρι σήμερα, κανένας από τις δύο δεν έχει επιβεβαίωσει τη σχέση τους, καθώς έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Πριν μερικές εβδομάδες. η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αποκαλύψει στο Happy Day για τη Ρία Ελληνίδου ότι είχε  «την είδαν σε ορεινό προορισμό να συνοδεύεται από γνωστό άντρα, όποιος κατάλαβε κατάλαβε».

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη

Μπορεί οι δυο τους να μη θέλουν να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, ωστόσο το γεγονός ότι η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στα εγκαίνια δείχνει ότι στηρίζει εμπράκτως τον επιχειρηματία σε αυτό το νέο του επαγγελματικό εγχείρημα! 

Ενοχλημένος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Είναι ανήθικο»

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Breakfast@Star, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, αλλά και την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη.

«Δεν είναι παπαρατσικές φωτογραφίες γιατί ήταν ένας φωτογράφος. Είτε τις δίνει κάποιο μαγαζί γιατί παίρνει κάποιο κομμάτι χρηματικό. Είτε κάποιος άνθρωπος σηκώνει ένα κινητό και δίνει επίσης. Γιατί όταν έχει μπει αυτό στη ζωή μας και κάποιος σηκώνει το κινητό του με ένα βίντεο και το στέλνει σε κάποιο site, που θα πάρει χρήματα, είτε από κάποιο μαγαζί για να κάνει τη διαφήμισή του, αυτό ρε εσύ ακούγεται κάπως, συγγνώμη που θα πω τη λέξη, ανήθικο», είπε φανερά ενοχλημένος για τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του, Πάρη.

Ρία Ελληνίδου: Στο λαμπερό opening του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη μαμά της

Η ενόχληση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Σχετικά με τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή, πρόσθεσε: «Το καταλαβαίνω πως μάλλον και από τη στιγμή που έχει έρθει και το παιδί μου στη ζωή και γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ πιο προσεκτικός. Νομίζω ότι είμαι και ένας από τους ανθρώπους που δεν πάω σε πράγματα που προκαλώ. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία του να ζήσω και να ζήσουν και άλλοι», απάντησε για τα δημοσιεύματα αναφορικά με την προσωπική του ζωή.  

Και συνέχισε σε άλλο σημείο: «Θέλεις να σου πω κάτι, γιατί πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχει να κάνει η προσωπική ζωή του καθενός με την ανακοίνωση το τι θα πω σε εσάς, έχει να γίνει το τι σκέφτομαι εγώ, τι αισθάνομαι εγώ και ο εκάστοτε άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα μου. Δεν πολύ βοηθάει το γεγονός όλων των πραγμάτων των ανακοινώσεων ή γενικότερα να επιβεβαιώσει να διαψεύσει κάποια πράγματα». 

Παρούσα και η Δήμητρα Αλεξανδράκη 

Αίσθηση προκάλεσε και η εμφάνιση της Δήμητρας Αλεξανδράκη στα εγκαίνια του μαγαζιού του Δημήτρη Αλεξάνδρου, καθώς υπήρξε έντονο παρασκήνιο που μιλούσε για ρήξη στις σχέσεις τους. Τα μοντέλα φαίνεται πως αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους χώρισε, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στη φιλία τους.

Η πρώτη ένδειξη για την κρίση στη φιλία τους είχε έρθει μέσα από τα social media, όταν έπαψαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram.

«Όταν έχεις εκτεθεί στα media και κάνεις μια δουλειά, είναι φυσιολογικό να αναρωτιούνται τι γίνεται και στην προσωπική σου ζωή. Αν δε θέλεις, μπορείς να απομακρυνθείς, να μην πηγαίνεις ούτε σε event, να μην κάνεις δημόσιες εμφανίσεις και να πηγαίνεις μόνο για camping» είχε πει η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τον καλό της φίλο.

Ωστόσο, σε δηλώσεις τον περασμένο Οκτώβριου, η Αλεξανδράκη, ξεκαθάρισε: «Δεν απαντάω για την Ιωάννα, αρνούμαι. Ούτε για τον Δημήτρη. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τους ίδιους. Τα αγαπάω αυτά τα παιδιά. Είμαι καλά και με τους δύο».

 

 

 

 

 

