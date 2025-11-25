VW: Πήρε τέσσερα Golden Steering Wheel

Η Volkswagen γράφει ιστορία σημειώνοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές επιτυχίες της πορείας της, κατακτώντας τέσσερα Golden Steering Wheel μέσα σε μία χρονιά – επίδοση που δεν έχει επιτύχει κανένας άλλος κατασκευαστής στα 49 χρόνια του θεσμού.

Το Golf GTI EDITION 50 κυριάρχησε στην compact κατηγορία, το ID.7 GTX Tourer ξεχώρισε στην upper mid-range, ενώ το νέο Tayron αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία “Family Car”. Παράλληλα, το νέο T-Roc απέσπασε την ειδική διάκριση “Best Car under €40,000”, αποδεικνύοντας τη σταθερή εμπορική και τεχνολογική δυναμική της Volkswagen σε όλες τις κατηγορίες.

Το Golden Steering Wheel, ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς αυτοκίνησης από το 1976, αξιολογεί νέα μοντέλα με βάση επιδόσεις, ποιότητα, σχεδιασμό, τεχνολογία, περιβαλλοντική απόδοση, ασφάλεια και συνολική αξία. Το 2025, συνολικά 72 νέα μοντέλα διεκδίκησαν την κορυφαία διάκριση, με την τελική κρίση να πραγματοποιείται σε απαιτητικές δοκιμές από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Τα τέσσερα Golden Steering Wheels αποτελούν μια επιτυχία που ενισχύει ακόμη περισσότερο το προφίλ της Volkswagen ως κατασκευαστή που υπερέχει σε τεχνολογία, ασφάλεια και συνολική οδηγική εμπειρία, εξελίσσει την αυτοκίνηση και καθορίζει τις τάσεις σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά.