Φάρμα - Βαλεντίνα: «Το έζησα, τα κατάφερα. Πάμε δυνατά σπίτι...»

Ιδιαίτερα αυγκινημένη αποχαιρέτησε η Βαλεντίνα τη Φάρμα, μετά την ήττα της στον Αχυρώνα από την Κωνσταντίνα!

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων που βρέθηκα σε αυτό το υπέροχο παιχνίδι που γνώρισα τόσους υπέροχους ανθρώπους της παραγωγής, τα παιδιά... Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίως τη Ναταλία και το Βάγγο που ό,τι κι αν έχει συμβεί ήταν πάντα δίπλα μου να με στηρίζει. Πόσο μάλλον η Ναταλία που πάντα έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Πολλές φορές την έφερα σε δύσκολη θέση και ζητώ συγγνώμη αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα», είπε μην μπορώντας να συγκρατήσε τα δάκρυά της η Βαλεντίνα.

«Είμαι ευγνώμων για το σπίτι, είμαι ευγνώμων για τα ζώα. Μπορώ να συνεχίσω τη διάλεξή με την ευγνωμοσύνη μου και να είναι ατέλειωτη...», πρόσθεσε με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να της κάνει πλάκα, να μην αναφερθεί σε όλα!

«Τόσες μέρες, εντάξει, γίναμε οριακά ένα. Είναι δύσκολο, ξέρω τι άνθρωπος είναι. Από την πρώτη στιγμή, όντως την υποστήριξα και θα σε υποστηρίζω κι εδώ κι έξω», σχολίασε στον αχυρώνα η Ναταλία. «Η Βαλεντίνα είναι η Βαλεντίνα. Και υπάρχουν πολλές Βαλεντίνες εκεί έξω που χρειάζονται στήριξη, πρέπει να τις στηρίζουμε κι όχι να είμαστε ανθρωποφάγοι. Είναι ιδιαίτερη, είναι ξεχωριστή και την υπόσχεση που δώσαμε θα την κρατήσουμε», είπε από τη μεριά του ο Βάγγος. «Χαίρομαι πάρα πολύ που τη γνώρισα γιατί μου θυμίζει κι εμένα πράγματα από το παρελθόν και θα τα πούμε σίγουρα έξω», πρόσθεσε.

«Ένα χειροκρότημα για τη Βαλεντίνα παρακαλώ. Γιατί το μόνο σίγουρο να πω κι εγώ είναι πως αυτή η διαδρομή μέχρι εδώ, έστω και μέχρι τη δεκάδα, δεν ήταν εύκολη κι ότι κατάφερες είτε στις μονομαχίες, είτε στον αχυρώνα, γιατί είσαι και πολυνίκης του αχυρώνα, πρέπει να το πούμε αυτό... και ισοδηματίας πλέον, γιατί κάθε εβδομάδα ερχόσουν κι έπαιρνες από ένα πεντακοσάρικο. Θέλω να πω ότι αυτό το κέρδισες 100% με το σπάθι σου. Και αυτό και τη συμπάθεια των παιδιών εδώ γύρω», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης σχολίασε στο cue του: «Δεν μπορώ να τη χειροκροτήσω. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτικος με τίποτα. Ό,τι να μου κάνετε, ό,τι και να πει ο κόσμος έξω, δε με ενδιαφέρει η γνώμη του. Είναι αυτό που έζησα, αυτό που είδα. Δεν μπορώ να το κρύψω. Δε θα τη χειροκροτήσω για κανέναν λόγο».

Τι γεύση της αφήνει η πορεία της μέχρι εδώ και συνολικά αυτό το ταξίδι; «Έχει μια γλυκιά γεύση από την εμπειρία αλλά και λίγο μια μικρή πικρή γεύση από τους ανθρώπους που εγώ σαν άτομα μου είναι δύσκολο να τους διαχειριστώ σωστά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι λογικό επειδή φτάνουμε στο τελικό να τους θολώσει το μυαλό με το ότι θέλω ο μόχθος μου για το τελικό να τους κάνει να γίνουν πιο κακοί χωρίς να είναι απαραιτήτως κι αυτό να βγει προς τα έξω κι άλλοι άνθρωποι να μην μπορούν να το αντιμετωπίσουν τόσο εύκολα όσο κάποιοι άλλοι», απάντησε η παίκτρια.

«Να πω την αλήθεια, δε μ' αρέσει το πρωινό ξύπνημα, οπότε δε θα μου λείψει ότι δε θα ξυπνάω πρωί, τέλειο. Και δε μ' άρεσαν καθόλου οι δουλειές του σπιτιού, οπότε χαίρομαι που δε θα έχω δουλειές», είπε γελώντας η Βαλεντίνα, ενώ θα ήθελε να φτάσει στον τελικό ο Βάγγος, με τη Ναταλία να μένει όσο μπορεί στο παιχνίδι.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος την αποχαιρέτησε, με την παίκτρια να «λυγίζει» όταν αποχαιρέτησε τη Ναταλία και τον Βάγγο.

«Το έζησα, τα κατάφερα. Πάμε δυνατά σπίτι! Θα μου λείψει πάρα πολύ που όταν ξύπναγα το πρωί σε αυτήν τη σκηνή που μέσα στο δωμάτιό μου είχα φτιάξει, σηκωνόμουν, είχα την Ναταλία στο κρεβάτι, να της λέω "καλημέρα", να μου λέει "καλημέρα", να βγαίνω στο σαλόνι, να βλέπω παιδιά. Δε μ' αρέσει σαν άνθρωπος η μοναξιά, γι' αυτό έχω και συγκάτοικο, κι ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα που μπορεί να μην τα βρίσκουμε όλοι μεταξύ μας, αλλά έζησα πολύ όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους εδώ στο παιχνίδι. Η φάρμα μου δίδαξε να είμαι πιο υπομονετική. Με δίδαξε να κάνω υποχώρηση. Μου δίδαξε την ομαδικότητα. Μου δίδαξε πολλά όμορφα πράγματα. Μου δίδαξε να προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο συνεπής στη ζωή μου. Όχι, δεν ξέρω αν θα το κάνω, αλλά όλα είναι μια διδασκαλία. Πολύ όμορφη», είπε κλείνοντας η Βαλεντίνα.

