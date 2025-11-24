Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών

STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σημαντικές εξελίξεις στη διπλωματία για την Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον και το Κίεβο ολοκλήρωσαν έναν νέο κύκλο συνομιλιών στη Γενεύη, ενώ η Ευρώπη κατέθεσε τροποποιήσεις στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων. Η ουκρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στο Κίεβο για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και να καθορίσει τα επόμενα βήματα, χωρίς ακόμη να έχει υπάρξει τελική συμφωνία.

 

Ουκρανία: Πόλεμος ή ειρήνη στο τραπέζι των συνομιλιών στη Γενεύη


Το αρχικό αμερικανικό πλαίσιο θεωρήθηκε ιδιαίτερα περιοριστικό. Προέβλεπε μικρότερο ουκρανικό στρατό, ουδέτερο καθεστώς και de facto αναγνώριση της ρωσικής παρουσίας σε κατεχόμενες περιοχές. Μετά τις ενστάσεις της Ουκρανίας και τις αντιδράσεις της Ευρώπης, το σχέδιο αναθεωρείται.

Κρίσιμα ζητήματα, όπως τα εδαφικά, οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ και το μακροπρόθεσμο καθεστώς ασφαλείας, θα συζητηθούν απευθείας από Τραμπ και Ζελένσκι, πριν το κείμενο προωθηθεί στη Μόσχα για νέα φάση συνομιλίων. Αποσύρθηκε το στρατιωτικό όριο των 600.000 στρατιωτών και αναδιατυπώθηκε η πρόταση για γενική αμνηστία.

Μάρκο Ρούμπιο: Πολύ μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις για την Ουκρανία

Ζελένσκι: «Η ομάδα Τραμπ μας ακούει» 

«Υπάρχουν σημάδια ότι η ομάδα του προέδρου Τραμπ μας "ακούει". Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ αλλά ψάχνουμε για συμβιβασμούς που μας δυναμώνουν αλλά δεν μας αποδυναμώνουν» έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι σε ανάρτησή του.   

«Είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό ίσως πράγματι συμβαίνει» σχολίασε από την πλευρά του ο Τραμπ σε ανάρτησή του 

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών

Οι ραγδαίες εξελίξεις συζητήθηκαν σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών, στην οποία μετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

« Χαιρετίζουμε αυτό το βήμα προς τα εμπρός και ορισμένα ζητήματα παραμένουν προς επίλυση. Αλλά η κατεύθυνση είναι θετική» δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόσα.  

Με τις νέες ευρωπαϊκές διορθώσεις, το σχέδιο μετακινείται πιο κοντά στις ουκρανικές θέσεις. Υπάρχει όμως και ο Πούτιν που διαμηνύει ότι κάθε αλλαγή, θα αξιολογηθεί με βάση τα συμφέροντα της Ρωσίας.
 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΓΕΝΕΥΗ
 |
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
