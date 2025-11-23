Ουκρανία: Πόλεμος ή ειρήνη στο τραπέζι των συνομιλιών στη Γενεύη

Ανατροπή από τον Τραμπ: Δεν είναι η τελική πρόταση!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.11.25 , 16:48 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 24/11/2025 – 30/11/2025
23.11.25 , 16:47 Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες
23.11.25 , 16:46 Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα
23.11.25 , 16:31 Ιόνια Οδός: Εκτροπή πέντε αυτοκινήτων λόγω χαλαζόπτωσης
23.11.25 , 16:24 Mουσείο Πειραμάτων για μικρούς και μεγάλους
23.11.25 , 16:14 Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»
23.11.25 , 16:07 Ουκρανία: Πόλεμος ή ειρήνη στο τραπέζι των συνομιλιών στη Γενεύη
23.11.25 , 14:58 Tο TractioN επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό
23.11.25 , 14:53 Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη που παρασύρθηκε από τα νερά
23.11.25 , 14:26 Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν
23.11.25 , 14:12 Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους
23.11.25 , 13:53 Άντα Λιβιτσάνου: «Δε θέλω να κάνω εξωσωματική, αισθάνομαι φόβο»
23.11.25 , 13:18 ΠΑΟ: Διώχνει παίκτη εκατομμυρίου τον Γενάρη ο Κορόνα
23.11.25 , 13:04 Eλβετικό φράγκο: Γιατί οι δανειολήπτες θα πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι
23.11.25 , 12:52 Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο στο σπίτι!
Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
Ειρήνη Σκλήβα: Η κούκλα κόρη της και το δύσκολο διαζύγιο
Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη που παρασύρθηκε από τα νερά
Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Μητσοτάκης: Από αύριο τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους!
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Κωστής Βέιμος, δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Γενεύη, εκεί όπου ξεκινούν κρίσιμες συνομιλίες για την Ουκρανία

Στο τραπέζι κάθονται Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι οι οποίοι   συζητούν το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. 

Ουκρανία: Η Ευρώπη στο περιθώριο – Κερδισμένες ΗΠΑ και Ρωσία

Υπάρχουν όμως ανατροπές όπως μετέδωσε  ο Κωστής Βέιμος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη.  Όπως ανέφερε, ο  Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφθασε ήδη στη Γενεύη. Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνισε ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε και πολλοί χαρακτηρίζουν ως πρόταση παράδοσης της Ουκρανίας δεν συνιστά την τελική πρόταση!

Η Ουάσιγκτον διευκρινίζει ότι παρουσιάζει αυτό το σχέδιο των 28 σημείων ως «ένα πλαίσιο για διαπραγματεύσεις», με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. 

Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι να πει το «ναι» στο σχέδιο Τραμπ

Το σχέδιο προκάλεσε έναν καταιγισμό κινήσεων και ενεργειών εκ μέρους των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, που ενέτειναν τις επαφές και ζήτησαν τη διεξαγωγή νέων διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή τους, όπως και του Κιέβου, παρά την ανυπομονησία που επέδειξε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά έδωσε προθεσμία έως την 27η Νοεμβρίου στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαντήσει.

Ωστόσο, χθες, απάντησε αρνητικά στο ερώτημα που του τέθηκε εάν το σχέδιό του συνιστά την «τελική προσφορά» του 

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία συναντήθηκαν ήδη με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη.

Ο Μάρκο Ρούμπιο τέλος διέψευσε ότι δήλωσε σε Αμερικανούς γερουσιαστές, όπως υποστήριξαν πολλοί εξ αυτών, ότι το σχέδιο δεν συνιστά την αμερικανική θέση αλλά «έναν κατάλογο ρωσικών επιθυμιών».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ
 |
ΓΕΝΕΥΗ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top