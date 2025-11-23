Ουκρανία: Πόλεμος ή ειρήνη στο τραπέζι των συνομιλιών στη Γενεύη

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Γενεύη, εκεί όπου ξεκινούν κρίσιμες συνομιλίες για την Ουκρανία.

Στο τραπέζι κάθονται Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι οι οποίοι συζητούν το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Υπάρχουν όμως ανατροπές όπως μετέδωσε ο Κωστής Βέιμος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη. Όπως ανέφερε, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφθασε ήδη στη Γενεύη. Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνισε ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε και πολλοί χαρακτηρίζουν ως πρόταση παράδοσης της Ουκρανίας δεν συνιστά την τελική πρόταση!

Η Ουάσιγκτον διευκρινίζει ότι παρουσιάζει αυτό το σχέδιο των 28 σημείων ως «ένα πλαίσιο για διαπραγματεύσεις», με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Το σχέδιο προκάλεσε έναν καταιγισμό κινήσεων και ενεργειών εκ μέρους των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, που ενέτειναν τις επαφές και ζήτησαν τη διεξαγωγή νέων διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή τους, όπως και του Κιέβου, παρά την ανυπομονησία που επέδειξε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά έδωσε προθεσμία έως την 27η Νοεμβρίου στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαντήσει.

Ωστόσο, χθες, απάντησε αρνητικά στο ερώτημα που του τέθηκε εάν το σχέδιό του συνιστά την «τελική προσφορά» του

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία συναντήθηκαν ήδη με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη.

Ο Μάρκο Ρούμπιο τέλος διέψευσε ότι δήλωσε σε Αμερικανούς γερουσιαστές, όπως υποστήριξαν πολλοί εξ αυτών, ότι το σχέδιο δεν συνιστά την αμερικανική θέση αλλά «έναν κατάλογο ρωσικών επιθυμιών».

