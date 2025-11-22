Ουκρανία: Η Ευρώπη στο περιθώριο – Κερδισμένες ΗΠΑ και Ρωσία

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στο διπλωματικό πεδίο εν όψει των συνομιλιών για το Ρωσο-ουκρανικό ζήτημα, με τους Ευρωπαίους να διεκδικούν ενεργό ρόλο και να ετοιμάζουν τις αποστολές τους για τη Γενεύη, όπου θα συζητηθεί το σχέδιο 28 σημείων του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η διπλωματική μας συντάκτρια, Κατερίνα Τσαμούρη, μεταφέρει την εικόνα από τις τελευταίες εξελίξεις.

Απομονωμένοι οι Ευρωπαίοι

Η Κατερίνα Τσαμούρη εξηγεί στο δελτίο του Star: «Νιώθουν στην απέξω. Επίσης δεν συμφωνούν σε ορισμένα από τα βασικότερα σημεία του αμερικανικού σχεδίου, κυρίως στο μοίρασμα των εδαφών. Πάντως, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι αυτή η τελική, η οριστική του πρόταση, κάτι που θόλωσε τα νερά».

Η στάση των Ευρωπαίων αντανακλά ανησυχία και έντονη δυσφορία για τη διαδικασία, καθώς θεωρούν ότι η δική τους συμμετοχή είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα της περιοχής και την εξασφάλιση δίκαιων όρων.

Οργή Ευρωπαίων – "Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο"

Το κλίμα έντασης αποτυπώνεται και σε δηλώσεις αξιωματούχων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, Ευρωπαίος πολιτικός σχολίασε σε συνομιλητές του: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο». Ο Γουίτκοφ είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, και οι αντιδράσεις δείχνουν τη δυσπιστία των Ευρωπαίων απέναντι στις κινήσεις των ΗΠΑ.

Τηλεφώνημα Τραμπ – Μερτς για την Ουκρανία

Στο μεταξύ, ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Μερτς, τηλεφώνησε στον Τραμπ, επισημαίνοντας: «Του έκανα ξεκάθαρη τη δέσμευσή μας στην Ουκρανία». Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση των Ευρωπαίων να διατηρήσουν ενεργό ρόλο και να διασφαλίσουν ότι τα συμφέροντά τους θα ληφθούν υπόψη στις συνομιλίες.

Σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία – Γάλλοι, Γερμανοί και Βρετανοί στις διαβουλεύσεις της Γενεύης

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, αύριο σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία θα συναντηθούν στη Γενεύη με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, για να συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ. Παράλληλα, η Ιταλία εξετάζει την αποστολή δικού της συμβούλου, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση των Ευρωπαίων να συμμετάσχουν ενεργά.

Ολλανδία – Στρατιωτική ένταση

Η ένταση στην Ευρώπη δεν περιορίζεται στις διπλωματικές διεργασίες. Χθες βράδυ, ο ολλανδικός στρατός προχώρησε σε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πετούσαν πάνω από στρατιωτική βάση στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, γεγονός που δείχνει ότι η ανησυχία για ασφάλεια και στρατιωτική παραβίαση παραμένει υψηλή.

Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν προτίθενται να μείνουν απλώς θεατές και ότι η διπλωματική τους παρουσία στη Γενεύη θα είναι καθοριστική για την πορεία των διαπραγματεύσεων γύρω από το ουκρανικό ζήτημα.