Ουκρανία: Η Ευρώπη στο περιθώριο – Κερδισμένες ΗΠΑ και Ρωσία

Νέες διαστάσεις στη συζήτηση γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 22:43 Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»
22.11.25 , 22:13 Οδηγός-πύραυλος στην Εθνική: Έτρεχε με 230 χλμ./ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ
22.11.25 , 21:39 Φιλιππιάδα: Συγκινητικό βίντεο διάσωσης εγκλωβισμένου αλόγου στα λασπόνερα
22.11.25 , 21:02 Πύργος: Καταγγελία 16χρονης για απόπειρα βιασμού από δύο συνομήλικους
22.11.25 , 20:20 Ουκρανία: Η Ευρώπη στο περιθώριο – Κερδισμένες ΗΠΑ και Ρωσία
22.11.25 , 20:10 Ήπειρος: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολλές περιοχές
22.11.25 , 19:20 Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι
22.11.25 , 18:43 Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
22.11.25 , 18:11 Hyundai: Αποκαλύπτουμε τι κρύβεται στο κτίριο της
22.11.25 , 18:03 Βόρειο Σέλας: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα
22.11.25 , 17:51 Σταθερή η κατάσταση του 18χρονου Μάριου - Νέα επέμβαση αύριο
22.11.25 , 16:51 Τραμπ: Υπόσχεται στήριξη στον Μαμντάνι για «ισχυρή και ασφαλή» Νέα Υόρκη
22.11.25 , 16:49 Έλενα Κρεμλίδου: «Αυτή η δύναμη με κράτησε απ' το να μην πέσω από τον 4ο»
22.11.25 , 16:28 Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι να πει το «ναι» στο σχέδιο Τραμπ
22.11.25 , 15:59 Παγκράτι: Νεκρή  γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ με οδηγό 84χρονο
Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Μαρίκα Νίνου: O έρωτας με τον Τσιτσάνη και ο ξυλοδαρμός από την Μπέλλου
Οδηγός-πύραυλος στην Εθνική: Έτρεχε με 230 χλμ./ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ
Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!
Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Έλενα Κρεμλίδου: «Αυτή η δύναμη με κράτησε απ' το να μην πέσω από τον 4ο»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 22/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στο διπλωματικό πεδίο εν όψει των συνομιλιών για το Ρωσο-ουκρανικό ζήτημα, με τους Ευρωπαίους να διεκδικούν ενεργό ρόλο και να ετοιμάζουν τις αποστολές τους για τη Γενεύη, όπου θα συζητηθεί το σχέδιο 28 σημείων του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η διπλωματική μας συντάκτρια, Κατερίνα Τσαμούρη, μεταφέρει την εικόνα από τις τελευταίες εξελίξεις.

Απομονωμένοι οι Ευρωπαίοι

Η Κατερίνα Τσαμούρη εξηγεί στο δελτίο του Star: «Νιώθουν στην απέξω. Επίσης δεν συμφωνούν σε ορισμένα από τα βασικότερα σημεία του αμερικανικού σχεδίου, κυρίως στο μοίρασμα των εδαφών. Πάντως, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι αυτή η τελική, η οριστική του πρόταση, κάτι που θόλωσε τα νερά».

ουκρανια ρωσια πολεμοσ

Η στάση των Ευρωπαίων αντανακλά ανησυχία και έντονη δυσφορία για τη διαδικασία, καθώς θεωρούν ότι η δική τους συμμετοχή είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα της περιοχής και την εξασφάλιση δίκαιων όρων.

Οργή Ευρωπαίων – "Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο"

Το κλίμα έντασης αποτυπώνεται και σε δηλώσεις αξιωματούχων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, Ευρωπαίος πολιτικός σχολίασε σε συνομιλητές του: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο». Ο Γουίτκοφ είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, και οι αντιδράσεις δείχνουν τη δυσπιστία των Ευρωπαίων απέναντι στις κινήσεις των ΗΠΑ.

Τηλεφώνημα Τραμπ – Μερτς για την Ουκρανία

Στο μεταξύ, ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Μερτς, τηλεφώνησε στον Τραμπ, επισημαίνοντας: «Του έκανα ξεκάθαρη τη δέσμευσή μας στην Ουκρανία». Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση των Ευρωπαίων να διατηρήσουν ενεργό ρόλο και να διασφαλίσουν ότι τα συμφέροντά τους θα ληφθούν υπόψη στις συνομιλίες.

Σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία – Γάλλοι, Γερμανοί και Βρετανοί στις διαβουλεύσεις της Γενεύης

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, αύριο σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία θα συναντηθούν στη Γενεύη με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, για να συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ. Παράλληλα, η Ιταλία εξετάζει την αποστολή δικού της συμβούλου, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση των Ευρωπαίων να συμμετάσχουν ενεργά.

Ολλανδία – Στρατιωτική ένταση

Η ένταση στην Ευρώπη δεν περιορίζεται στις διπλωματικές διεργασίες. Χθες βράδυ, ο ολλανδικός στρατός προχώρησε σε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πετούσαν πάνω από στρατιωτική βάση στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, γεγονός που δείχνει ότι η ανησυχία για ασφάλεια και στρατιωτική παραβίαση παραμένει υψηλή.

Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν προτίθενται να μείνουν απλώς θεατές και ότι η διπλωματική τους παρουσία στη Γενεύη θα είναι καθοριστική για την πορεία των διαπραγματεύσεων γύρω από το ουκρανικό ζήτημα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top