Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι να πει το «ναι» στο σχέδιο Τραμπ

Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται τις τελευταίες ώρες ο Πρόεδρος της Ουκρσνίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ένα σχέδιο που δυτικοί αναλυτές αλλά και πολλοί ουκρανοί χαρακτηρίζουν ως πλήρη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος καλεί το Κίεβο να το αποδεχθεί ως την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη.

Το μεγάλο δίλημμα Ζελένσκι



Παραχώρηση όλου του Ντονμπάς και της Κριμαίας στον Πούτιν, μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ με δέσμευση στο Σύνταγμα της χώρας, μη επίθεση Ρωσίας σε άλλες χώρες είναι τα σημαντικότερα από όσα προβλέπει το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για ειρήνη.

Ουκρανοί και Eυρωπαίοι θεωρούν ότι αν ο Ζελένσκι αποδεχθεί αυτό το σχέδιο θα λέει «ναι» στον ακρωτηριασμό της χώρας του. Ο Τραμπ πάντως του δίνει διορία μέχρι την Πέμπτη να απαντήσει θετικά στην πρότασή του.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς που χθες είχε τηλεφωνική συνομιλία μιας ώρας με τον Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του ότι είναι «φαντασία» να σκέφτεται κανείς ότι η Ουκρανία θα νικήσει αν πάρει περισσότερα αμερικανικά όπλα.

Ο Πούτιν από την πλευρά του είπε ότι το σχέδιο Τραμπ μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σήμερα στο Γιοχάνεσμπουργκ οι Ευρωπαίοι ηγέτες που μετεχουν στο G20 θα συζητήσουν τις εξελίξεις και θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Πριν λίγο έγινε γνωστό από το Κίεβο ότι η Ουκρανία θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ για τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Επίσης από αξιωματούχο στη Μόσχα έγινε γνωστό ότι στην ατζέντα βρίσκεται και το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης Πούτιν Τραμπ.

