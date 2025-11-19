Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών - Μείωση στρατού

Οι προτάσεις του για τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 22:51 Βραζιλία: Ατύχημα σε αγώνες Dragster - Σώθηκε σαν από θαύμα ο οδηγός
19.11.25 , 22:20 Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κοντράρεται με τον Θανάση στην τοξοβολία
19.11.25 , 22:14 Καισαριανή: Εμπρησμός με γκαζάκια σε καφέ μπαρ - Εικόνες
19.11.25 , 21:45 Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή - Ο Γιώργος επέλεξε μονομάχο και δεν είναι η Ζωή!
19.11.25 , 21:44 Γρίβα: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της στις απολογίες σκοπού - τηλεφωνητή
19.11.25 , 21:40 Φάρμα: Το έπαθλο που κερδίζουν όλοι χωρίς να αγωνιστούν
19.11.25 , 21:35 Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών - Μείωση στρατού
19.11.25 , 21:35 Ανατροπές πριν τη μονομαχία στη Φάρμα: Η ανακοίνωση Κουτσόπουλου!
19.11.25 , 21:34 Έντι Γαβριηλίδης: «Δεν ένιωθα ότι ανήκω απόλυτα στο σχολείο»
19.11.25 , 21:18 «Τύμπανα πολέμου» στην Ευρώπη: Προετοιμασία για σύρραξη με Ρωσία!
19.11.25 , 21:13 Έφηβες Χτυπούν Χωρίς Έλεος Συνομήλική Τους - Βίντεο Ντοκουμέντο
19.11.25 , 21:01 Volvo EX90: Πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP
19.11.25 , 20:42 Πετρούπολη: «Μπορεί να ήθελε τον μπαλτά για προστασία»
19.11.25 , 20:27 Βίντεο - ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του οδηγού στον Νέο Κόσμο
19.11.25 , 20:06 Το τέλος δύο θρύλων: Οι αδελφές Κέσλερ «έφυγαν» με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»
Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
Το τέλος δύο θρύλων: Οι αδελφές Κέσλερ «έφυγαν» με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
«Τύμπανα πολέμου» στην Ευρώπη: Προετοιμασία για σύρραξη με Ρωσία!
Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή - Ο Γιώργος επέλεξε μονομάχο και δεν είναι η Ζωή!
«Στην αρχή έπαθα σοκ με το μωρό, δεν το ερωτεύτηκα κατευθείαν»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: dnews.gr, AP Photo Mystyslav Chernov
Ντόναλτν Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παραχώρηση εδαφών και κάποιων όπλων του Κιέβου περιλαμβάνει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με  πηγές του Reuters. 

Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι θα παραχωρηθούν στη Ρωσία περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας τις οποίες δεν ελέγχει αυτή τη στιγμή η Μόσχα. Το αντάλλαγμα θα είναι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και την Ευρώπη, σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, δήλωσε στο Axios αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Κατά την άποψη του Λευκού Οίκου, η Ουκρανία πιθανότατα θα χάσει ούτως ή άλλως τα εδάφη αυτά, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, «για αυτό είναι προς το συμφέρον της να γίνει η συμφωνία τώρα», ανέφερε η ίδια πηγή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΑΜΠ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top