Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών - Μείωση στρατού

Παραχώρηση εδαφών και κάποιων όπλων του Κιέβου περιλαμβάνει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι θα παραχωρηθούν στη Ρωσία περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας τις οποίες δεν ελέγχει αυτή τη στιγμή η Μόσχα. Το αντάλλαγμα θα είναι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και την Ευρώπη, σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, δήλωσε στο Axios αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Κατά την άποψη του Λευκού Οίκου, η Ουκρανία πιθανότατα θα χάσει ούτως ή άλλως τα εδάφη αυτά, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, «για αυτό είναι προς το συμφέρον της να γίνει η συμφωνία τώρα», ανέφερε η ίδια πηγή.

