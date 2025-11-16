Έφτασε στην Αθήνα ο Ζελένσκι - Συμφωνία για εισαγωγή φυσικού αερίου

Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι για μια επίσκεψη - αστραπή όπου θα υπογραφεί συμφωνία μεταφοράς LNG στην Ουκρανία.

Το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Ζελένσκι προσγειώθηκε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, ενώ άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε τιμές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω των social media ανακοίνωσε και συμφωνία για την εισαγωγή φυσικού αερίου από την Ελλάδα, που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές ανάγκες της χώρας του.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Βολιντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

Η δήλωση Ζελένσκι έρχεται πριν από την σημερινή άφιξή του στην Ελλάδα, πρώτο σταθμό των επισκέψεών σε χώρες της Ευρώπης, καθώς στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στις 13:00 και στη συνέχεια στις 13:45 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 15:00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα αναχωρήσει.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε διαθέσει κεφάλαια για εισαγωγές φυσικού αερίου από Ευρωπαίους εταίρους και τράπεζες υπό τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από ουκρανικές τράπεζες, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με Αμερικανούς εταίρους για να εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση.

«Η Ουκρανία διευρύνει τις επιλογές χειμερινού εφοδιασμού μέσω των Πολωνών εταίρων, όπου συνεργάζεται με το Αζερμπαϊτζάν και ελπίζει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα συμβόλαια», τόνισε.

Η επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία περίοδο αρκετά δύσκολη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τα στρατεύματα της Μόσχας να πιέζουν για να καταλάβουν περιοχές και πόλεις - κλειδιά στο Ντονέτσκ.