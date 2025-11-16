Στην Αθήνα σήμερα ο Ζελένσκι – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Η ενέργεια στο επίκεντρο των συζητήσεων

Tι θα συζητηθεί στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Αθήνα θα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί ο κάθετος διάδρομος μεταφοράς LNG. Το κέντρο της Αθήνας θυμίζει φρούριο, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια για την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου. 

Μητσοτάκης Ζελένσκι 1

Το βράδυ του Σαββάτου ο κ. Ζελένσκι ανέβασε βίντεο στο Youtube κάνοντας γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ουκρανίας σε φυσικό αέριο τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Έρχεται ο Ζελένσκι στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή

«Συνάπτουμε επίσης μία συμφωνία με την Ελλάδα για την ενέργεια, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία, τόσο για αυτόν τον χειμώνα όσο και στρατηγικά μακροπρόθεσμα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι συνεργασίες με ευρωπαϊκές χώρες από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα, ενισχύουν τις εγγυήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια του ουκρανικού κράτους.

Μητσοτάκης Ζελένσκι 2

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στην πρωτεύουσα λίγο μετά τις 12:00 και θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. 

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι - Το μήνυμα του πρωθυπουργού

Συγκεκριμένα,  θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο περίπου στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα και λίγο μετά τις 13:45 θα επισκεφτεί το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό.

Ακολούθως, στις 15.00 θα μεταβεί στη Βουλή όπου θα συναντηθεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Κίεβο.

Επίσκεψη Ζελένσκι: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κλειστοί δρόμοι

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την υποδοχή του προέδρου της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. απαγορεύονται σήμερα οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλοθέη και στο Χαλάνδρι. 

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα πάροχος ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη»

Μητσοτάκης Ζελένσκι 3

Η απαγόρευση ισχύει από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής ως τις 22:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Κλείνει τη «στρόφιγγα» ο Πούτιν: Τέλος η ροή φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ειδικότερα η αστυνομία αναφέρει: «Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00’ έως και την ώρα 22:00’ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

  • Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

  • Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται για δεύτερη φορά την Ελλάδα , μετά το ταξίδι του το καλοκαίρι του 2023. Τότε είχε συναντηθεί με την τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη είχε προαναγγελθεί εδώ και αρκετές ημέρες και πραγματοποιείται σε μία περίοδο αρκετά δύσκολη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τα στρατεύματα της Μόσχας να πιέζουν για να καταλάβουν περιοχές και πόλεις-κλειδιά στο Ντονέτσκ.

