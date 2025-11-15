Έρχεται ο Ζελένσκι στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας

15.11.25 , 21:36 Έρχεται ο Ζελένσκι στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή
Πηγή: Φωτογραφία: Ukrainian Presidential Press Office via AP
Έρχεται ο Ζελένσκι στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025. Η ελληνική Αστυνομία αποφάσισε να λάβει εκτεταμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη και η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Ουκρανού ηγέτη στην πρωτεύουσα.

Για λόγους ασφαλείας, δεν έχουν ανακοινωθεί οι ακριβείς ώρες των συναντήσεων και των δραστηριοτήτων του Ζελένσκι στην Αθήνα, κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική σε κάθε ταξίδι του. Η μυστικότητα αυτή στοχεύει στη μείωση οποιουδήποτε κινδύνου και στην αποφυγή ενδεχόμενων απειλών κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας των πολιτών.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας και στο Ψυχικό

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής αποφάσισαν την απαγόρευση όλων των υπαίθριων συγκεντρώσεων από τις 06:00 έως τις 22:00 της Κυριακής. Οι περιοχές που επηρεάζονται περιλαμβάνουν τόσο το κέντρο της Αθήνας όσο και περιοχές των δήμων Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση αφορά περιοχές που περικλείονται από τις εξής οδούς:

Δήμος Αθηναίων: Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου, Λεωφόρος Βασ. Όλγας, Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας, Ξενοφώντος, Φιλελλήνων, Πλατεία Συντάγματος, Σταδίου, Αμερικής, Λυκαβηττού, Ηλ. Ρογκάκου, Κλεομένους, Πλουτάρχου, Ριζάρη, Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου: Λεωφόρος Κηφισίας, Βεκιαρέλη, Γρίβα Διγενή, 25ης Μαρτίου, Μπιζανίου, Κορυτσάς, Μπενάκη, Κοκκώνη, Λεωφόρος Κηφισίας, Αγαμέμνονος, Αγ. Βαρβάρας, Σερρών, Λεωφόρος Κηφισίας.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) σημειώνει ότι η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων ενδέχεται να προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια, περιλαμβανομένων σοβαρών εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας. Επιπλέον, ενδέχεται να διαταραχθεί η κοινωνικοοικονομική ζωή στις περιοχές αυτές.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν για τις περιοχές απαγόρευσης και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Αστυνομίας για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και πιθανών κινδύνων. Η επίσκεψη του Ζελένσκι αναμένεται να έχει υψηλή πολιτική και διπλωματική σημασία, ενώ τα αυστηρά μέτρα υπογραμμίζουν τη βαρύτητα που δίνει η ελληνική κυβέρνηση στην ασφάλεια των επισκεπτών υψηλού προφίλ.

