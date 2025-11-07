Ιστορική συμφωνία για την πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια

Στο επίκεντρο το αμερικανικό LNG

07.11.25 , 09:35
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
«Πιάνουν δουλειά» το 2027 τα γεωτρύπανα δυτικά της Κέρκυρας / Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις διαπραγματεύσεις για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και την διοχέτευση του στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του ελληνικού συστήματος υποδομών στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, δεύτερη ημέρα συνεδρίασης της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec) η οποία διεξάγεται στην Αθήνα.

ΕΕ: Τέλος οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου την 1η Ιανουαρίου 2026

Στόχος είναι η σύναψη συμφωνιών για ποσότητες που φτάνουν μέχρι και τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Ποσότητα που θα διοχετευθεί για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στην περιοχή αλλά και του κενού που δημιουργείται από την σταδιακή απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος του 2027. 

Eπαφές μεταξύ αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου, και συμμετέχουν στην συνεδρίαση της P-Tec, ελληνικών εταιρειών του χώρου αλλά και της ελληνικής ναυτιλίας ξεκίνησαν ήδη από χθες.

Μητσοτάκης για ExxonMobil: «Νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της χώρας»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, στο 9μηνο του 2025 οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την πλωτή μονάδα της Αλεξανδρούπολης κάλυψαν άνω του 40 % των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου. Κύριος προμηθευτής LNG ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τις ποσότητες που εκφορτώθηκαν να φτάνουν τις 19,62 TWh (88% του συνόλου).

Χθες ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο που θα υποκαταστήσει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. 

Μητσοτάκης: «Φυσική πύλη για το αμερικανικό LNG η Ελλάδα»

Όπως είπε: «Στις ΗΠΑ έχουμε μεγάλα αποθέματα και έχουμε την ευκαιρία να υποκαταστήσουμε κάθε κυβικό μέτρο αερίου απο τη Ρωσία , με ασφάλεια εφοδιασμού και μειωμένο κόστος, προς αμοιβαίο όφελος. Κάθε κυβικό ρωσικού αερίου που δεν θα διοχετευθεί στην Ευρώπη θα μείνει στο έδαφος και δεν θα χρηματοδοτήσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν. Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου, με τις κατάλληλες υποδομές».

Ορόσημο κατά τη χθεσινή ημέρα ήταν η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην παραχώρηση του «μπλοκ 2» στο Ιόνιο με μερίδιο 60% ενώ η Energean διατηρεί συμμετοχή 30% και η HelleniQ Energy 10%.

Kάθετος διάδρομος: Mέσω Ελλάδας η απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, Περιβάλλοντος - Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle, από τους Dr. John Ardill, αντιπρόεδρο για τις διευθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, Ανδρέα Σιάμισιη, διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy και Μαθιό Ρήγα Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energean.

Όπως δήλωσε ο κ. Ardill, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές επενδύσεις σε ερευνητικές γεωτρήσεις στο χρονικό πλαίσιο του 2027. 

Ενεργειακός «κλειδοκράτορας» των Βαλκανίων η Ελλάδα

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν, επανεκτίμηση των σεισμικών δεδομένων, λήψη επενδυτικής απόφασης, σχεδιασμό και υλοποίηση της γεώτρησης, κόστους έως 100 εκατ. δολαρίων έως τις αρχές του 2027. 

Στα μέσα του ίδιου έτους θα έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ή μη υδρογονανθράκων και σε περίπτωση θετικής έκβασης θα πραγματοποιηθούν νέες ερευνητικές γεωτρήσεις. 

Θα ακολουθήσει τέλος η επενδυτική απόφαση για παραγωγική γεώτρηση η οποία συνοδεύεται από μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, της τάξης των 5 δισ. Δολαρίων για τις εγκαταστάσεις άντλησης, επεξεργασίας και μεταφοράς του φυσικού αερίου, σε χρονικό ορίζοντα μετά το 2030.

