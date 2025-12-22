Νέα πρόκληση: Toυρκικά αλιευτικά ανάμεσα σε Φαρμακονήσι - Αγαθονήσι

Συνεχίζουν τον χαβά τους οι Τούρκοι, ψαρεύοντας παράνομα μέσα στα Ελληνικά χωρικά ύδατα. Το Star και ο Γιάννης Σωτηρόπουλος εξασφάλισαν βίντεο ντοκουμέντο από την νέα πρόκληση των Τουρκικών αλιευτικών ανάμεσα στο Φαρμακονήσι και το Αγαθονήσι.

Βίντεο έχει καταγράψει τη μαζική εισβολή και παράνομη αλιεία, 20 Τουρκικών γρι-γρι. Ο καπετάνιος του ελληνικού αλιευτικού, δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θράσος των Τούρκων είναι τέτοιο, που ψαρεύουν δίπλα του και κινδυνεύει να τον βουλιάξουν.

«Έριξε το δίχτυ, εδώ κοίτα ψάρια... Μέσα στην Ελλάδα... 20 γρι-γρι, 20 μέτρα δίπλα μου... Ορίστε, ήρθαν ανάψαν και μπροστά στην πλώρη μου, ορίστε, σε 10 λεπτά... Θα τρακάρουμε. Ήρθε το γρι-γρι, μπροστά στην πλώρη μου, το βλέπετε το σκάφος... Κοιτάχτε εδώ, του καλά άρεσε, δε φεύγει. Πλωτό πουθενά, κανένα, να μας προστατέψει», περιέγραψε ο καπετάνιος του ελληνικού αλιευτικού, Στρατής Καραντώνης.

Μέσα σε δύο 24ωρα πάνω από 30 σκάφη, μηχανότρατες την ημέρα, αλλά και γρι-γρι το βράδυ. Μπαίνουν στα χωρικά μας ύδατα και ψαρεύουν ανενόχλητοι.

«Την ημέρα μηχανότρατες σαρώνουν το βυθό και τη νύχτα έως τις πρωινές ώρες τα γρι-γρι αλιεύουν παράνομα, δημιουργώντας ταυτόχρονα σοβαρό κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα», επεσήμανε ο Ναύαρχος ε.α. και Πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας και Ελέγχου Αλιείας, Νίκος Σπανός.

Οι ψαρότοποι που έχουν βάλει στο μάτι οι Τούρκοι ψαράδες

Οι Τούρκοι ψαράδες έχουν βάλει στο μάτι περιοχές του Αιγαίου και μπαίνουν στα ελληνικά νερά.

Οι ψαρότοποι, όμως, είναι πολλοί. Ξεκινούν από το Θρακικό πέλαγος, ανατολικά της Σαμοθράκης, περνάνε ανοιχτά των βόρειων ακτών της Λέσβου, κατεβαίνουν νοτιότερα στη Σάμο, και καταλήγουν έως τα Δωδεκάνησα, ειδικά στο σύμπλεγμα των νησιών μας: Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι και Αρκιοί.

«Πρόκειται για ζήτημα κυριαρχίας και ασφάλειας και η πολιτεία οφείλει να εφαρμόσει απαράκλητα την νομοθεσια και να προστατεύσει έμπρακτα τα δικαιώματά μας αλλά και τους Έλληνες αλλιείς που μοχθούν πλέον για το μεροκάματο», σχολίασε ο κ. Σπανός.

