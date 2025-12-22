Γιώργος Μαζωνάκης: Τα μηνύματα που του έστειλε ο επιχειρηματίας

Δύσκολα Χριστούγεννα για τον Στέφανο Παπαδόπουλο, ο οποίος σήμερα έχασε αιφνιδιαστικά τη δουλειά του. Τον απείλησαν και τελικά τον απέλυσαν από το Can Can, όπου εμφανιζόταν με τη Χαρά Βέρρα, τον Γιώργο Βελισσάρη και τον Μάκη Δημάκη.

Απολύθηκε ο Stef Παπαδόπουλος μετά την καταγγελία του εναντίον του Μαζωνάκη

Ο τραγουδιστής υποστηρίζει ότι έγινε αυτό γιατί «τόλμησε» να τα βάλει με τον Μαζωνάκη. Πηγές από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη του μαγαζιού ανέφεραν στην κάμερα του STAR ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν ήθελε «φασαρίες» και «αρνητική δημοσιότητα». 

Στέφανος Παπαδόπουλος: Τι θα έλεγα στον Μαζωνάκη αν τον είχα απέναντί μου

Κατι ανάλογο, όπως λένε, είχε συμβεί πριν μερικούς μήνες, όταν απολύθηκε ξαφνικά ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα για την καταγγελία εις βάρος του Μαζωνάκη

Γιώργος Μαζωνάκης - Στέφανος Παπαδόπουλος

Μαζωνάκης: Τα μηνύματα που του έστειλε ο επιχειρηματίας

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με τον γνωστό επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου μαίνεται. Ο τραγουδιστής θεωρεί ότι ο επιχειρηματίας βρίσκεται πίσω από τις καταγγελίες, ενώ ο ίδιος τα αρνείται και έχει στείλει εξώδικο.

Η δικαστική συντάκτρια Άννα Σταματιάδου αποκάλυψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τα μηνύματα που έστελνε ο επιχειρηματίας στον Μαζωνάκη μέχρι πριν λίγο καιρό: «Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματα μας, γιατί δεν απαντάς;».

Όλα αυτά τα μηνύματα υπάρχουν και στα αρχεία των εκβιαστών και πλέον μένει να φανεί εάν και πότε θα προχωρήσει σε μηνύσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παράλληλα, ο κ. Παπαγεωργίου διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να μείνει αδρανής.

Η ανακοίνωση του Can-Can για την απόλυση του Stef Παπαδόπουλου

«Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες. Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε η εξέλιξη της υπόθεσης να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, μακριά από τον εργασιακό χώρο και την πίεση της δημοσιότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσφορά ποιοτικής διασκέδασης στο κοινό μας, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες της Δικαιοσύνης».

