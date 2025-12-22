Μαριέττα Χρουσαλά: Χριστουγεννιάτικη βόλτα στο Κέντρο με crop πουκάμισο

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Μαριέττα Χρουσαλά να περπατάει στο κέντρο της Αθήνας με casual chic στιλ, με ένα λευκό crop πουκάμισο να κάνει τη διαφορά, παρότι είναι Δεκέμβριος.
Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια, συνδύασε το πουκάμισο με σκούρο γκρι παντελόνι σε φαρδιά γραμμή, κόκκινη ζακέτα, ασημί μπαλαρίνες και μαύρη καπιτονέ τσάντα.
Μαριέττα Χρουσαλά: Η τρυφερή φωτογραφία με αφορμή τη γιορτή του γιου της
Όπως φαίνεται και από τις τελευταίες δημοσιεύσεις της στα social media, η Μαριέττα Χρουσαλά λατρεύει την περίοδο των Χριστουγέννων, που αποτελούν ευκαιρία να μοιράζεται χαρούμενες στιγμές με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, και τα τρία τους παιδιά Μάργκο, Σπύρο και Κωνσταντίνο.
Χρουσαλά: Ποζάρει με sexy φόρεμα μπροστά στο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.