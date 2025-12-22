Μαριέττα Χρουσαλά: Χριστουγεννιάτικη βόλτα στο Κέντρο με crop πουκάμισο

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Μαριέττα Χρουσαλά να περπατάει στο κέντρο της Αθήνας με casual chic στιλ, με ένα λευκό crop πουκάμισο να κάνει τη διαφορά, παρότι είναι Δεκέμβριος.

Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια, συνδύασε το πουκάμισο με σκούρο γκρι παντελόνι σε φαρδιά γραμμή, κόκκινη ζακέτα, ασημί μπαλαρίνες και μαύρη καπιτονέ τσάντα.

Όπως φαίνεται και από τις τελευταίες δημοσιεύσεις της στα social media, η Μαριέττα Χρουσαλά λατρεύει την περίοδο των Χριστουγέννων, που αποτελούν ευκαιρία να μοιράζεται χαρούμενες στιγμές με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, και τα τρία τους παιδιά Μάργκο, Σπύρο και Κωνσταντίνο.