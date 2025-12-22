Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων

Επίδειξη πλούτου στην Τουρκία

Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Τουρκία, ένας γάμος μετατράπηκε σε επίδειξη πλούτου και χλιδής. Η νύφη στολίστηκε με κιλά χρυσού, σε τέτοιο βαθμό που δεν άντεξε το βάρος. Οι καλεσμένοι δεν πέταγαν ρύζι, αλλά δεσμίδες χαρτονομισμάτων.

Η εικόνα προκαλεί εντύπωση από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Μια νύφη καλυμμένη από χρυσό, από την κορυφή ως τα νύχια. Ο γάμος θύμιζε περισσότερο τελετή πλούτου, παρά παραδοσιακό μυστήριο.

Το λαμπερό γεγονός έγινε στην Σανλιούρφα. Η νύφη, με καταγωγή από το Βόρειο Ιράκ, εμφανίστηκε με χρυσά κοσμήματα που ζύγιζαν κιλά ολόκληρα.

Η νύφη έχοντας πάνω της χρυσές λίρες,  χρυσή ζώνη,  κολιέ, δαχτυλίδι με διαμάντι και χρυσό στέμμα προσπάθησε να χορέψει, αλλά λόγω του βάρους των κοσμημάτων λίγο μετά υποχρεώθηκε να καθίσει. 

Γάμος Τουρκία

Γάμος από χρυσό στην Τουρκία

Την ίδια ώρα, δεσμίδες χαρτονομισμάτων εκτοξεύονταν προς το ζευγάρι. Οι υπάλληλοι τα μάζευαν από το πάτωμα και τα τοποθετούσαν σε κουτιά και κουβάδες.

Κουβάδες με χαρτονομίσματα σε γάμο στην Τουρκία

Η διαδικασία κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, με τους καλεσμένους να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο ρίξιμο χρημάτων.

Ο 26χρονος γαμπρός, δικηγόρος στο επάγγελμα, είναι ανιψιός του πρώην βουλευτή του κόμματος Ερντογάν στη Σανλιούρφα, στη νοτιοανατολική Ανατολία. Η νύφη, επίσης δικηγόρος, είναι ανιψιά του αντιπροσώπου του Ιράκ στην Τουρκία.

Στον γάμο παρευρέθηκαν πολιτικά και κοινωνικά ισχυρές προσωπικότητες της περιοχής, καθώς και χιλιάδες καλεσμένοι.

Μετά την τελετή, καλεσμένοι από το Ιράκ σχημάτισαν ουρές για να φορέσουν τα χρυσά κοσμήματα που είχαν φέρει σε ειδικά κουτιά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΓΑΜΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ
