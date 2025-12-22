Ανέστης Τεντένσκι: Το Instagram του αψεγάδιαστου μοντέλου από το GNTM

GNTM: Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Ανέστης από τους κριτές στον μεγάλο τελικό

Ο Ανέστης Τεντένσκι είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν έντονα στο φετινό Greece’s Next Top Model το οποίο έριξε «αυλαία» την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Ο 23χρονος κατάφερε να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό και να τερματίσει στη 2η θέση, πίσω από τη μεγάλη νικήτρια Ξένια Τσίρκοβα.

Η πορεία του στον διαγωνισμό μόδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, πειθαρχία και επαγγελματισμό, στοιχεία που τον βοήθησαν να φτάσει ως τον μεγάλο τελικό.

Δες το GNTM

Το Instagram του Ανέστη Τεντένσκι αποτελεί ουσιαστικά μια ψηφιακή βιτρίνα της ζωής και της καριέρας του, αποτυπώνοντας με καθαρό τρόπο ένα 23χρονο μοντέλο που ισορροπεί ανάμεσα στο fashion industry και την προσωπική του καθημερινότητα με τις σπουδές στην ιατρική.

Στο προφίλ του κυριαρχούν στιγμιότυπα από επαγγελματικές δουλειές και φωτογραφίσεις, πολλές από τις οποίες ξεχωρίζουν για την υψηλή αισθητική και το editorial ύφος τους. Ο Ανέστης εμφανίζεται πάντα άψογος, με σώμα «Έλληνα θεού», καλογυμνασμένο και συμμετρικό, ενώ το πρόσωπό του με έντονες γωνίες και καταγάλανα μάτια τον καθιστά ιδανικό για καμπάνιες μόδας μεγάλων Οίκων.

Παράλληλα, στο Instagram του δεν λείπει το πιο χαλαρό, ανθρώπινο στοιχείο. Ο ίδιος μοιράζεται συχνά στιγμές από ταξίδια και διακοπές με φίλους, εικόνες που αποπνέουν ανεμελιά και δείχνουν μια πιο αυθεντική πλευρά του χαρακτήρα του, μακριά από τα φώτα των media. Ιδιαίτερη θέση στο προφίλ του έχουν και οι αναρτήσεις με τον αδελφό του, Εντουάρντο, τον οποίο λατρεύει και με τον οποίο διατηρεί πολύ στενό δεσμό. Ο Εντουάρντο συμμετείχε επίσης στο GNTM, γεγονός που έκανε το κοινό να παρακολουθεί με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη σχέση των δύο αδελφών.

Ο Ανέστης με τον αδελφλό του Εντουάρντο στην πρώτη τους οντισιόν στο GNTM

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι, πέρα από την καριέρα του στη μόδα, ο Ανέστης σπουδάζει Ιατρική στο Παρίσι, κάτι που αποκαλύπτει μια άλλη, εξίσου απαιτητική πλευρά της ζωής του. Με καταγωγή από την Ιταλία, το νεαρό αγόρι, συνδυάζει διεθνές background, μόρφωση και φιλοδοξία.

Αίσθηση προκαλούν και τα highlights του λογαριασμού του, όπου ο Ανέστης έχει επιλέξει να κρατήσει ακόμη και στιγμές από νοσοκομείο.