Φωτιά σε όχημα στα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτικό αυτοκίνητο, λίγο πριν τα διόδια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Παναγιώτης Μπούσιος, οι μαύροι καπνοί του φλεγόμενου αυτοκινήτου ήταν ορατοί από μακριά και υψώνονταν σε μεγάλο ύψος.

Οι οδηγοί που ετοιμάζονταν να περάσουν εκείνη την ώρα τα διόδια Καλαμακίου είδαν ξαφνικά από το αγροτικό όχημα να βγαίνουν φλόγες και μέσα σε δευτερόλεπτα να λαμπαδιάζει όλο. Στη συνέχεια αντίκρισαν δυο άτομα να βγαίνουν γρήγορα από την καμπίνα προκειμένου να σωθούν, και ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Όμως όλοι φοβόντουσαν μια πιθανή έκρηξη, είτε από το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, είτε από κάποιο λάστιχο. Τελικά, η πυροσβεστική, που είχε ειδοποιηθεί από τους ανθρώπους των διοδίων, έσπευσε στο σημείο και κατάφερε να σβήσει την φωτιά πριν συμβεί κάτι χειρότερο.

