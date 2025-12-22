LEADERS 22.12.2025 – Αντιναύαρχος (ε.α.) Σπύρος Κονιδάρης

Στην εκπομπή LEADERS στις 22.12.2025 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Αντιναύαρχος (ε.α.) και Επίτιμος Υπαρχηγός Στόλου Σπύρος Κονιδάρης αναλύει τη χρήση των νέων φρεγατών στο ελληνικό οπλοστάσιο και το δόγμα αποτροπής στο Αιγαίο με πυραυλικά συστήματα και προηγμένα μέσα επιτήρησης.



Ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr Χρήστος Κωνσταντινίδης περιγράφει τα μηνύματα από τα τρία πρόσφατα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου της Τουρκίας από άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) και πώς αυτά επηρεάζουν την αντίληψη ασφάλειας της Άγκυρας.