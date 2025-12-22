Νετανιάχου στην τριμερή: Να ξεχάσει η Τουρκία την αυτοκρατορία σε εδάφη μας

Ισχυρό μήνυμα στην τριμερή με Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη

22.12.25 , 21:06
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Συμεωνίδης, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Ιερουσαλήμ η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, μια ισχυρή συμμαχία που έχει «μπει στο μάτι της Άγκυρας».  Όπως ανέφερε ο Κώστας Συμεωνίδης στο ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  Άμυνα, Ασφάλεια και Ενέργεια στην ανατολική Μεσόγειο, κυριάρχησαν στην τριμερή. 

Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ ενισχύεται καθοριστικά και με τα ισραηλινά οπλικά συστήματα που αγοράζουμε, προκαλώντας εκνευρισμό στην Τουρκία που προχώρησε σήμερα σε 7 παραβιάσεις. 

Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπένιαμιν Νετανιάχου

Νετανιάχου: Όσοι ονειρεύονται αυτοκρατορία ας το ξεχάσουν   

«Σε όλους όσοι φαντασιώνονται ότι θα εγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη μας, λέω να το ξεχάσουν, δεν πρόκειται να συμβεί» τόνισε απευθυνόμενος προς την Τουρκία ο Νετανιάχου. 

Το μήνυμα Νετανιάχου στην Τουρκία

Το μήνυμα Νετανιάχου στην Τουρκία: Ξεχάστε την αναβίωση της αυτοκρατορίας σας στα εδάφη μας  

Λεονταρισμοί της Τουρκίας για τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου

«Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πραγματικές δημοκρατίες που έχουν υποστεί σκλαβιά και στερήσεις» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΙΜΕΡΗΣ
 |
ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
