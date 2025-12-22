Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για την προσωπική της ζωή στο παρελθόν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.12.25 , 15:47 GNTM: Αυτά είναι τα μοντέλα που είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες!
22.12.25 , 15:43 GNTM 2025: Συγκίνηση, απρόοπτα και εκπλήξεις- Οι viral στιγμές
22.12.25 , 15:34 Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
22.12.25 , 15:31 Οι καλύτερες στιγμές της Ξένιας Τσιρκόβα στο GNTM
22.12.25 , 15:20 Ανεστίδης μετά την εισαγγελική παρέμβαση: «Έχω 20 χρόνια τα δικαιώματα»
22.12.25 , 15:12 Νίκος Θεοδωράκης: «Όταν με ρώτησε ο Μίκης, του είπα ότι νιώθω Θεοδωράκης»
22.12.25 , 14:45 Μαζωνάκης: Απολύθηκε από το κέντρο που εμφανιζόταν ο Stef Παπαδόπουλος
22.12.25 , 14:40 Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
22.12.25 , 14:28 Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία- Κλιμακωτά τα πρόστιμα
22.12.25 , 14:08 Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
22.12.25 , 14:00 GNTM Τελικός: Hair look με επαγγελματικό αποτέλεσμα από το Pantene
22.12.25 , 13:47 Μαριλού Κατσαφάδου: «Ο μεγάλος έρωτας έχει έρθει στη ζωή μου»
22.12.25 , 13:35 Άση Μπήλιου: Ποιες ημέρες θέλουν προσοχή την εβδομάδα των Χριστουγέννων
22.12.25 , 13:29 Η LPC στηρίζει τις οικογένειες του Ασπροπύργου
22.12.25 , 13:18 Η εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου: «Έχω φιλήσει κι εγώ κρεμμυδά»
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
Μαζωνάκης: Απολύθηκε από το κέντρο που εμφανιζόταν ο Stef Παπαδόπουλος
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης
Ξένια Τσιρκόβα: «Λογικό να έρθουμε κοντά» - Τι αποκάλυψε για τον Ανέστη
Νάρκισσος- GNTM: «Ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Σμαράγδας Καρύδη στην εκπομπή The 2night Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο Youtube, «Θάρρος ή Αλήθεια», βρέθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για δύο σημαντικές σχέσεις που είχε στο παρελθόν. 

Σμαράγδα Καρύδη: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον πατέρα της & το παράπονο

Η ερώτηση βασίστηκε στις αναζητήσεις στη Google με το όνομα της ηθοποιού, τις οποίες κλήθηκε να σχολιάσει η ίδια. Ανάμεσα στις πρώτες ήταν «Σμαράγδα Καρύδη Μαρκουλάκης» και «Σμαράγδα Καρύδη Σταύρος Ξαρχάκος». 

Σμαράγδα Καρύδη- Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σε θεατρική πρεμιέρα, τον Οκτώβριο του 2023/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σμαράγδα Καρύδη- Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σε θεατρική πρεμιέρα, τον Οκτώβριο του 2023/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος κι όταν ήμασταν στη Δραματική Σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό, γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου και ο Κωνσταντίνος. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά», σημείωσε η Σμαράγδα Καρύδη.

«Δεν είμαστε κολλητοί, όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε ως φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί περίπου τρία χρόνια με κάποια on - off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι κι έχουμε κάνει διάφορες δουλειές μαζί κατά καιρούς», αποκάλυψε για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. 

Σμαράγδα Καρύδη-Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, το 2005/ NDP

Σμαράγδα Καρύδη-Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, το 2005/ NDP

«Ο Κωνσταντίνος είναι αξιαγάπητος, δε βγάζει ανταγωνισμό. Όπως και με τις σχέσεις του Κωνσταντίνου κάναμε παρέα και διακοπές μαζί», συμπλήρωσε. 

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Θοδωρής Αθερίδης- Σμαράγδα Καρύδη, το 2012/ NDP

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Θοδωρής Αθερίδης- Σμαράγδα Καρύδη, το 2012/ NDP

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο. «Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, after Μαρκουλάκης», παραδέχτηκε. 

Σμαράγδα Καρύδη-Σταύρος Ξαρχάκος σε θεατρική πρεμιέρα, τον Μάιο του 1999/ NDP

Σμαράγδα Καρύδη-Σταύρος Ξαρχάκος σε θεατρική πρεμιέρα, τον Μάιο του 1999/ NDP

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Καρύδη και Ξαρχάκος υπήρξαν ζευγάρι για περίπου 8 χρόνια τη δεκαετία του 2000. Τότε, κανείς από τους δύο δεν είχε παραδεχτεί ή διαψεύσει τη σχέση τους, αν και έκαναν κοινές εμφανίσεις και δημόσιες εξόδους. 

Χρόνια αργότερα, φωτογραφήθηκαν μαζί σε συναυλίες, δείχνοντας πως διατήρησαν μια ζεστή σχέση θαυμασμού και σεβασμού ο ένας προς τον άλλον.

Αθερίδης και Καρύδη στην παράσταση «Μελίνα: όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα...», που παρουσιάστηκε στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2013. Του μουσικό σκέλος είχε αναλάβει ο κορυφαίος συνθέτης, Σταύρος Ξαρχάκος/ NDP

Αθερίδης και Καρύδη στην παράσταση «Μελίνα: όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα...», που παρουσιάστηκε στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2013. Του μουσικό σκέλος είχε αναλάβει ο κορυφαίος συνθέτης, Σταύρος Ξαρχάκος/ NDP

Ξαρχάκος - Καρύδη στο καμαρίνι του στο Ηρώδειο, το 2013/ NDP

Ξαρχάκος - Καρύδη στο καμαρίνι του στο Ηρώδειο, το 2013/ NDP

 Τον Απρίλιο του 2015, ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Ηρώ Σαΐα ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δίδυμα παιδιά, τον Σταύρο junior και τη Μαρία Ιζόλδη, που είναι σήμερα 9 ετών. 

Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο

Λίγους μήνες μετά τον γάμο και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2015, ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει τη Σμαράγδα Καρύδη στην ίδια παρέα με την Ηρώ Σαΐα  και τον Σταύρο Ξαρχάκο σε επίσημη θεατρική πρεμιέρα.

Σμαράγδα Καρύδη -Ηρώ Σαΐα- Σταύρος Ξαρχάκος σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2015/ NDP

Σμαράγδα Καρύδη -Ηρώ Σαΐα- Σταύρος Ξαρχάκος σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2015/ NDP

 Τον περσινό Σεπτέμβριο, η ηθοποιός βρέθηκε ξανά στο πλευρό του συνθέτη, παρακολουθώντας στο Ηρώδειο, τη συναυλία «Σταύρος Ξαρχάκος Ρεμπέτικο 40+1 χρόνια», όποτε και είχε φωτογραφηθεί αγκαλιά με το ζευγάρι. 

Σμαράγδα Καρύδη- Σταύρος Ξαρχάκος- Ηρώ Σαΐα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σμαράγδα Καρύδη- Σταύρος Ξαρχάκος- Ηρώ Σαΐα στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Σμαράγδα Καρύδη, τα τελευταία 20 χρόνια και παραπάνω..., είναι σε σχέση με τον Θοδωρή Αθερίδη. Επί τρεις τηλεοπτικές σεζόν, την απολαμβάναμε στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη στη σειρά «IQ 160» στο Star. Τα επεισόδια του τρίτου κύκλου ολοκληρώθηκαν χθες με τη «γέννηση» του τέταρτου παιδιού της ευφυούς προσωπικότητας. 

 «IQ 160»: Δείτε τα επεισόδια του 3ου κύκλου εδώ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ
 |
ΣΧΕΣΗ
 |
ΣΧΕΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top