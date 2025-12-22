Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»

Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Σμαράγδας Καρύδη στην εκπομπή The 2night Show

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο Youtube, «Θάρρος ή Αλήθεια», βρέθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για δύο σημαντικές σχέσεις που είχε στο παρελθόν.

Η ερώτηση βασίστηκε στις αναζητήσεις στη Google με το όνομα της ηθοποιού, τις οποίες κλήθηκε να σχολιάσει η ίδια. Ανάμεσα στις πρώτες ήταν «Σμαράγδα Καρύδη Μαρκουλάκης» και «Σμαράγδα Καρύδη Σταύρος Ξαρχάκος».

Σμαράγδα Καρύδη- Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σε θεατρική πρεμιέρα, τον Οκτώβριο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος κι όταν ήμασταν στη Δραματική Σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό, γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου και ο Κωνσταντίνος. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά», σημείωσε η Σμαράγδα Καρύδη.

«Δεν είμαστε κολλητοί, όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε ως φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί περίπου τρία χρόνια με κάποια on - off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι κι έχουμε κάνει διάφορες δουλειές μαζί κατά καιρούς», αποκάλυψε για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Σμαράγδα Καρύδη-Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, το 2005/ NDP

«Ο Κωνσταντίνος είναι αξιαγάπητος, δε βγάζει ανταγωνισμό. Όπως και με τις σχέσεις του Κωνσταντίνου κάναμε παρέα και διακοπές μαζί», συμπλήρωσε.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Θοδωρής Αθερίδης- Σμαράγδα Καρύδη, το 2012/ NDP

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο. «Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, after Μαρκουλάκης», παραδέχτηκε.

Σμαράγδα Καρύδη-Σταύρος Ξαρχάκος σε θεατρική πρεμιέρα, τον Μάιο του 1999/ NDP

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Καρύδη και Ξαρχάκος υπήρξαν ζευγάρι για περίπου 8 χρόνια τη δεκαετία του 2000. Τότε, κανείς από τους δύο δεν είχε παραδεχτεί ή διαψεύσει τη σχέση τους, αν και έκαναν κοινές εμφανίσεις και δημόσιες εξόδους.

Χρόνια αργότερα, φωτογραφήθηκαν μαζί σε συναυλίες, δείχνοντας πως διατήρησαν μια ζεστή σχέση θαυμασμού και σεβασμού ο ένας προς τον άλλον.

Αθερίδης και Καρύδη στην παράσταση «Μελίνα: όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα...», που παρουσιάστηκε στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2013. Του μουσικό σκέλος είχε αναλάβει ο κορυφαίος συνθέτης, Σταύρος Ξαρχάκος/ NDP

Ξαρχάκος - Καρύδη στο καμαρίνι του στο Ηρώδειο, το 2013/ NDP

Τον Απρίλιο του 2015, ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Ηρώ Σαΐα ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δίδυμα παιδιά, τον Σταύρο junior και τη Μαρία Ιζόλδη, που είναι σήμερα 9 ετών.

Λίγους μήνες μετά τον γάμο και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2015, ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει τη Σμαράγδα Καρύδη στην ίδια παρέα με την Ηρώ Σαΐα και τον Σταύρο Ξαρχάκο σε επίσημη θεατρική πρεμιέρα.

Σμαράγδα Καρύδη -Ηρώ Σαΐα- Σταύρος Ξαρχάκος σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2015/ NDP

Τον περσινό Σεπτέμβριο, η ηθοποιός βρέθηκε ξανά στο πλευρό του συνθέτη, παρακολουθώντας στο Ηρώδειο, τη συναυλία «Σταύρος Ξαρχάκος Ρεμπέτικο 40+1 χρόνια», όποτε και είχε φωτογραφηθεί αγκαλιά με το ζευγάρι.

Σμαράγδα Καρύδη- Σταύρος Ξαρχάκος- Ηρώ Σαΐα στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Σμαράγδα Καρύδη, τα τελευταία 20 χρόνια και παραπάνω..., είναι σε σχέση με τον Θοδωρή Αθερίδη. Επί τρεις τηλεοπτικές σεζόν, την απολαμβάναμε στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη στη σειρά «IQ 160» στο Star. Τα επεισόδια του τρίτου κύκλου ολοκληρώθηκαν χθες με τη «γέννηση» του τέταρτου παιδιού της ευφυούς προσωπικότητας.

«IQ 160»: Δείτε τα επεισόδια του 3ου κύκλου εδώ