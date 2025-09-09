Σταύρος Ξαρχάκος: Οι αγκαλιές των δίδυμων παιδιών του στο Ηρώδειο

Ποιοι πήγαν στη συναυλία του «Ταξίδι στο Φως»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 14:55 Φοιτητικά σπίτια: Στα ύψη οι τιμές - Οι περιοχές με τα πιο φθηνά ενοίκια
09.09.25 , 14:41 Βελτίωσε τη φυσική σου κατάσταση αφιερώνοντας δέκα λεπτά την ημέρα
09.09.25 , 14:36 Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό χτύπημα 20 άμαχοι που περίμεναν τις συντάξεις
09.09.25 , 14:27 Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: «Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου»
09.09.25 , 14:24 Σταύρος Ξαρχάκος: Οι αγκαλιές των δίδυμων παιδιών του στο Ηρώδειο
09.09.25 , 14:14 Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;
09.09.25 , 14:13 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι φετινές τηλεοπτικές σειρές - Οι ημερομηνίες
09.09.25 , 14:02 Βύρων Κοτζαμάνης: «Ολόκληροι νομοί στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης»
09.09.25 , 13:42 Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες
09.09.25 , 13:39 Ποιοι αποθέωσαν τον Εργκίν Αταμάν;
09.09.25 , 13:11 Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
09.09.25 , 13:07 Μαρίνα Σάττι- Σε ποιες Ευρωπαϊκές πόλεις μπορείτε να τη δείτε
09.09.25 , 13:06 Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια
09.09.25 , 12:34 Πώς αντέδρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα του σεισμού
09.09.25 , 12:34 Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια
Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια
Ανθή Βούλγαρη: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας»
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σταύρος Ξαρχάκος: Βίντεο από την παρουσίαση του δίσκου του με τίτλο «Ρεμπέτικα», τον Ιούλιο του 2025/ Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ιδιαίτερες και συγκινητικές στιγμές έζησε ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης και μαέστρος Σταύρος Ξαρχάκος στη συναυλία του στο Ηρώδειο, με τίτλο «Ταξίδι στο Φως».

Θοδωρής Βουτσικάκης- Ηρώ Σαΐα- Πίτσα Παπαδοπούλου- Δημήτρης Μπάσης- Σταύρος Ξαρχάκος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Θοδωρής Βουτσικάκης- Ηρώ Σαΐα- Πίτσα Παπαδοπούλου- Δημήτρης Μπάσης- Σταύρος Ξαρχάκος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Εκτός από τη μουσική μαγεία της βραδιάς, χαρά και φως έφεραν επί σκηνής τα δίδυμα παιδιά που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Ηρώ Σαΐα, ο Σταύρος Junior και η Μαρία Ιζόδλη.

Σταύρος Ξαρχάκος με τα παιδιά του, Μαρία Ιζόλδη & Σταύρο/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σταύρος Ξαρχάκος με τα παιδιά του, Μαρία Ιζόλδη & Σταύρο/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Tα δίδυμα, που γεννήθηκαν τον Νοέμβριο του 2016 και είναι σήμερα 9 ετών, ανέβηκαν στη σκηνή και αγκάλιασαν τον πατέρα τους.

Σταύρος Ξαρχάκος με τα παιδιά του, Μαρία Ιζόλδη & Σταύρο/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σταύρος Ξαρχάκος με τα παιδιά του, Μαρία Ιζόλδη & Σταύρο/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Σταύρος Ξαρχάκος με τον γιο του, Σταύρο Ξαρχάκο Jr / NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Σταύρος Ξαρχάκος με τον γιο του, Σταύρο Ξαρχάκο Jr / NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Σταύρος Ξαρχάκος με τον γιο του, Σταύρο Ξαρχάκο Jr / NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Σταύρος Ξαρχάκος με τον γιο του, Σταύρο Ξαρχάκο Jr / NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

H 9χρονη Μαρία Ιζόλδη  Ξαρχάκου τρέχει στην αγκαλιά του πατέρα της/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

H 9χρονη Μαρία Ιζόλδη  Ξαρχάκου τρέχει στην αγκαλιά του πατέρα της/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

H 9χρονη Μαρία Ιζόλδη στην αγκαλιά του πατέρα της, Σταύρου Ξαρχάκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

H 9χρονη Μαρία Ιζόλδη στην αγκαλιά του πατέρα της, Σταύρου Ξαρχάκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η κόρη του ζευγαριού τραγούδησε καθισμένη στην αγκαλιά της μαμάς της, ενώ ο Σταύρος jr συνόδευσε στο πιάνο τον Νεοκλή Νεοφυτίδη.

Θοδωρής Βουτσικάκης- Ηρώ Σαΐα με την κόρη της, Μαρία Ιζόλδη Ξαρχάκου- Πίτσα Παπαδοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Θοδωρής Βουτσικάκης- Ηρώ Σαΐα με την κόρη της, Μαρία Ιζόλδη Ξαρχάκου- Πίτσα Παπαδοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Θοδωρής Βουτσικάκης- Ηρώ Σαΐα με την κόρη της, Μαρία Ιζόλδη- Πίτσα Παπαδοπούλου- Δημήτρης Μπάσης- Σταύρος Ξαρχάκος/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Θοδωρής Βουτσικάκης- Ηρώ Σαΐα με την κόρη της, Μαρία Ιζόλδη- Πίτσα Παπαδοπούλου- Δημήτρης Μπάσης- Σταύρος Ξαρχάκος/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Ηρώ Σαΐα με την κόρη της, Μαρία Ιζόλδη Ξαρχάκου/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Ηρώ Σαΐα με την κόρη της, Μαρία Ιζόλδη Ξαρχάκου/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ηρώ Σαΐα με την κόρη της, Μαρία Ιζόλδη Ξαρχάκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ηρώ Σαΐα με την κόρη της, Μαρία Ιζόλδη Ξαρχάκου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο συνθέτης έχει μια μεγαλύτερη κόρη, από τον πρώτο του γάμο με την Καρλότα Ξανθοπούλου. Η Πανδώρα Ξαρχάκου ασχολείται με την υποκριτική και τη σκηνοθεσία. 

Ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Ηρώ Σαΐα παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον Απρίλιο του 2015. Το 2016 γεννήθηκαν τα δίδυμα παιδιά τους. Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε μια συναυλία στην Κύπρο το 2008 και ήταν μαζί περίπου τρία χρόνια πριν παντρευτούν. Ο σπουδαίος συνθέτης βίωσε ξανά την πατρότητα στα 77 του χρόνια και μετρά 10 χρόνια έγγαμου βίου με την τραγουδίστρια. 

Ηρώ Σαΐα για Σταύρο Ξαρχάκο: «Είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»

«Ένας από τους λόγους που τον αγάπησα και τον εκτίμησα βαθιά είναι γιατί διαφέρει μακράν. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει σε αυτόν τον χώρο. Αυτό έχει να κάνει με την ψυχή του και μόνο», είχε πει σε συνέντευκή της η Ηρώ Σαΐα στην εκπομπή «Μίλησέ μου» του Γιώργου Κουβαρά στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1.

Συναυλία Ξαρχάκου: Ποιοι πήγαν στο Ηρώδειο

Πλήθος κόσμου απόλαυσε τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου Ταξίδι στο Φως, με τους Πίτσα Παπαδοπούλου, Δημήτρη Μπάση, Θοδωρή Βουτσικάκη και Ηρώ Σαΐα. 

Ανάμεσά τους η Χάρις Αλεξίου, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Φοίβος Δεληβοριάς με τη σύζυγό του, Βάσω Καβαλιεράτου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Μάριος Φραγκούλης και η Λίνα Νικολακοπούλου.

 Χάρις Αλεξίου- Χριστόφορος Παπακαλιάτης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Χάρις Αλεξίου- Χριστόφορος Παπακαλιάτης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Χριστόφορος Παπακαλιάτης-Όλγα Κεφαλογιάννη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Χριστόφορος Παπακαλιάτης-Όλγα Κεφαλογιάννη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Φοίβος Δεληβοριάς με τη σύζυγό του, Βάσω Καβαλιεράτου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Φοίβος Δεληβοριάς με τη σύζυγό του, Βάσω Καβαλιεράτου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ευάγγελος Βενιζέλος- Νίκος Σταμπολίδης- Νίκος Σηφουνάκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟ

Ευάγγελος Βενιζέλος- Νίκος Σταμπολίδης- Νίκος Σηφουνάκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μάριος Φραγκούλης-Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης-Λίνα Νικολακοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μάριος Φραγκούλης-Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης-Λίνα Νικολακοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ
 |
ΗΡΩ ΣΑΪΑ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΗΡΩΔΕΙΟ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΔΙΔΥΜΑ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΓΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top