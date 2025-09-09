Σταύρος Ξαρχάκος: Οι αγκαλιές των δίδυμων παιδιών του στο Ηρώδειο

Σταύρος Ξαρχάκος: Βίντεο από την παρουσίαση του δίσκου του με τίτλο «Ρεμπέτικα», τον Ιούλιο του 2025/ Mega

Ιδιαίτερες και συγκινητικές στιγμές έζησε ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης και μαέστρος Σταύρος Ξαρχάκος στη συναυλία του στο Ηρώδειο, με τίτλο «Ταξίδι στο Φως».

Θοδωρής Βουτσικάκης- Ηρώ Σαΐα- Πίτσα Παπαδοπούλου- Δημήτρης Μπάσης- Σταύρος Ξαρχάκος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Εκτός από τη μουσική μαγεία της βραδιάς, χαρά και φως έφεραν επί σκηνής τα δίδυμα παιδιά που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Ηρώ Σαΐα, ο Σταύρος Junior και η Μαρία Ιζόδλη.

Σταύρος Ξαρχάκος με τα παιδιά του, Μαρία Ιζόλδη & Σταύρο/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Tα δίδυμα, που γεννήθηκαν τον Νοέμβριο του 2016 και είναι σήμερα 9 ετών, ανέβηκαν στη σκηνή και αγκάλιασαν τον πατέρα τους.

Η κόρη του ζευγαριού τραγούδησε καθισμένη στην αγκαλιά της μαμάς της, ενώ ο Σταύρος jr συνόδευσε στο πιάνο τον Νεοκλή Νεοφυτίδη.

Θοδωρής Βουτσικάκης- Ηρώ Σαΐα με την κόρη της, Μαρία Ιζόλδη Ξαρχάκου- Πίτσα Παπαδοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Θοδωρής Βουτσικάκης- Ηρώ Σαΐα με την κόρη της, Μαρία Ιζόλδη- Πίτσα Παπαδοπούλου- Δημήτρης Μπάσης- Σταύρος Ξαρχάκος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο συνθέτης έχει μια μεγαλύτερη κόρη, από τον πρώτο του γάμο με την Καρλότα Ξανθοπούλου. Η Πανδώρα Ξαρχάκου ασχολείται με την υποκριτική και τη σκηνοθεσία.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Ηρώ Σαΐα παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον Απρίλιο του 2015. Το 2016 γεννήθηκαν τα δίδυμα παιδιά τους. Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε μια συναυλία στην Κύπρο το 2008 και ήταν μαζί περίπου τρία χρόνια πριν παντρευτούν. Ο σπουδαίος συνθέτης βίωσε ξανά την πατρότητα στα 77 του χρόνια και μετρά 10 χρόνια έγγαμου βίου με την τραγουδίστρια.

«Ένας από τους λόγους που τον αγάπησα και τον εκτίμησα βαθιά είναι γιατί διαφέρει μακράν. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει σε αυτόν τον χώρο. Αυτό έχει να κάνει με την ψυχή του και μόνο», είχε πει σε συνέντευκή της η Ηρώ Σαΐα στην εκπομπή «Μίλησέ μου» του Γιώργου Κουβαρά στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1.

Συναυλία Ξαρχάκου: Ποιοι πήγαν στο Ηρώδειο

Πλήθος κόσμου απόλαυσε τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου Ταξίδι στο Φως, με τους Πίτσα Παπαδοπούλου, Δημήτρη Μπάση, Θοδωρή Βουτσικάκη και Ηρώ Σαΐα.

Ανάμεσά τους η Χάρις Αλεξίου, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Φοίβος Δεληβοριάς με τη σύζυγό του, Βάσω Καβαλιεράτου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Μάριος Φραγκούλης και η Λίνα Νικολακοπούλου.

Χάρις Αλεξίου- Χριστόφορος Παπακαλιάτης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Χριστόφορος Παπακαλιάτης-Όλγα Κεφαλογιάννη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Φοίβος Δεληβοριάς με τη σύζυγό του, Βάσω Καβαλιεράτου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ευάγγελος Βενιζέλος- Νίκος Σταμπολίδης- Νίκος Σηφουνάκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μάριος Φραγκούλης-Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης-Λίνα Νικολακοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ