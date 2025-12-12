Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου του 2026 - Οι τιμές

Αυξάνεται το κόστος των διοδίων της Αττικής Οδού από 1η Ιανουαρίου του 2026, μετά από απόφαση της εταιρίας διαχείρισης.

Μπορεί οι αυξήσεις να είναι μικρές, ωστόσο μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα της διέλευσης των οχημάτων, με επιπλέον κόστος 0,05–0,10 € ανά διέλευση σε σχέση με τις τιμές που ισχύουν τώρα.

Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού και αντικατοπτρίζουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

Οι τιμές των διοδίων της Αττικής Οδού από 1/1/2026

Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.):

Από 2,50 € → 2,55 € ανά διέλευση.

Κατηγορία 5 — Μικρά / μεσαία φορτηγά:

Από 6,25 € → 6,30 €.

Κατηγορία 6 — Μεγάλα φορτηγά:

Από 10,00 € → 10,10 €.

Μοτοσικλέτες:

Η χρέωση παραμένει αμετάβλητη στα 1,25 €.

Αυξάνονται οι τιμές των διοδίων στον Μορέα αλλά και στην Ολυμπία Οδό