Η Shakira τραγούδησε με τους γιους της σε συναυλία της στο Μπουένος Άιρες

Η στιγμή που οι γιοι της ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί τηε/ ΑΡ

Συγκινητικές στιγμές χάρισε στους θαυμαστές η Shakira σε συναυλία της στο Μπουένος Άιρες, όταν ανέβηκαν στη σκηνή οι δύο γιοι της και τραγούδησαν μαζί της το «Acróstico».

Ο 12χρονος Milan και ο 10χρονος Sasha έκαναν το ντεμπούτο τους στη σκηνή φορώντας ασορτί σιέλ κοστούμια κατά τη διάρκεια της sold out συναυλίας της μαμάς τους σε στάδιο στην Αργεντινή. Η περήφανη μαμά Shakira, φορώντας φόρεμα στην ίδια απόχρωση, καμάρωνε και αγκάλιαζε τρυφερά τα αγόρια της.

Το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε από την ίδια το 2023 και στην official version συμμετέχουν τα παιδιά της και φωνητικά και στο πιάνο. Το τραγούδι μιλά για την αγάπη, το χαμόγελο και την ελπίδα…παρά τις πληγές και τον πόνο. Φαίνεται να είναι μια αφιέρωση στους γιους της, μετά τον χωρισμό από τον πατέρα τους, Gerard Pique και το δύσκολο διάστημα που βίωσε.

Η Shakira και ο Pique ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, τον Ιούνιο του 2022 μετά από 12 χρόνια κοινής ζωής, ενώ λίγο καιρό αργότερα ο άσος της Barcelona εμφανίστηκε με νέα σύντροφο.

Η Κολομβιανή σταρ έκτοτε μίλησε αρκετές φορές δημόσια για τον χωρισμό της και τον πόνο που της προκάλεσε. Σε συνέντευξη στη Rolling Stone, είπε ότι ένιωσε τον χωρισμό σαν να την έχουν «μαχαιρώσει στο στήθος», ενώ σε συνέντευξή της στους Sunday Times, ανέφερε πως έδωσε προτεραιότητα στην αγάπη έναντι της καριέρας της, καθώς για χρόνια έκανε παύση διαμένοντας μόνιμα στη Βαρκελώνη για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Πικέ. Μετά τον χωρισμό του ζευγαριού, η Shakira με τα παιδιά μετακόμισαν στο Μαΐάμι.

Η Shakira με τους γιους της Milan και Sasha στα MTV Video Music Awards, τον Σεπτέμβριο του 2023/ Evan Agostini/Invision/AP

Η μουσική ήταν η θεραπεία της, καθώς μέσα από τα κομμάτια που έγραφε και τραγουδούσε, ένιωθε πως λυτρωνόταν. Ενδεικτικά, να θυμίσουμε πως ο στίχος «αντάλλαξες μια ferrari μ'ένα twingo» σχολιάστηκε διεθνώς.

Η εν λόγω συναυλία αποτελεί μέρος της περιοδείας της Shakira "Las Mujeres Ya No Lloran", η οποία έχει γίνει η λατινοαμερικανική περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα που έχει καταφέρει ποτέ μια γυναίκα, σύμφωνα με το Associated Press.

Ξεκινώντας από το Ρίο ντε Τζανέιρο στις 11 Φεβρουαρίου 2025, η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στην Πόλη του Μεξικού.