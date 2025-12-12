Η Shakira τραγούδησε με τους γιους της σε συναυλία της στο Μπουένος Άιρες

Οι τρυφερές στιγμές με τα αγόρια της στο ντεμπούτο τους στη σκηνή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 12:14 Σπυροπούλου, Τσαλαπάτη, Βουλγαράκη σε Χmas dinner- Oι λαμπερές εμφανίσεις
12.12.25 , 12:01 Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες - Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο
12.12.25 , 11:48 Κακοκαιρία με βροχές πριν τα Χριστούγεννα - Ο καιρός ως τις 20 Δεκέμβρη
12.12.25 , 11:42 Η ιταλική συνταγή του Γιώργου Ρήγα για το Κυριακάτικο τραπέζι
12.12.25 , 11:39 Ανθή Βούλγαρη: Μήνυση για ψεύτικες φωτογραφίες με το μωρό της
12.12.25 , 11:29 Λαζαρίδης για Κωνσταντοπούλου: «Με έβριζε γυμνοσάλιαγκα και βρωμιάρη»
12.12.25 , 11:18 Σύννεφα ή όχι; Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απαντά για τις φήμες χωρισμού
12.12.25 , 11:08 Σταύρος Νιάρχος - Ντάσα Ζούκοβα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Met Gala Artist
12.12.25 , 10:45 BMW Σειρά 3: Γιορτάζει 50 χρόνια παραγωγής
12.12.25 , 10:31 Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου του 2026 - Οι τιμές
12.12.25 , 10:28 Μουρατίδης για Ρέμο: «Έχει γίνει ο εκπρόσωπος της Μαρινέλλας επί της γης»
12.12.25 , 10:23 Δανός δότης: Νεκρό ένα παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του στην Ελλάδα
12.12.25 , 10:22 Ανδρική υπογονιμότητα σημαίνει εξωσωματική γονιμοποίηση;
12.12.25 , 10:17 Νόνη Δούνια: «Φωνάξτε με στην εκπομπή να σας πω αν συμφωνώ με τη Μαγγίρα»
12.12.25 , 10:12 Η Shakira τραγούδησε με τους γιους της σε συναυλία της στο Μπουένος Άιρες
Ο Άρης φεύγει, ο Ερμής επιστρέφει: Ποια ζώδια ευνοούνται άμεσα;
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Ιωάννα Τούνη: «Μεγαλώνει το παιδί μας μια Mπαλινέζα»
Δανός δότης: Νεκρό ένα παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του στην Ελλάδα
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» ανιψιό και φίλο για τη δολοφονία
Ανθή Βούλγαρη: Μήνυση για ψεύτικες φωτογραφίες με το μωρό της
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η στιγμή που οι γιοι της ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί τηε/ ΑΡ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκινητικές στιγμές χάρισε στους θαυμαστές η Shakira σε συναυλία της στο Μπουένος Άιρες, όταν ανέβηκαν στη σκηνή οι δύο γιοι της και τραγούδησαν μαζί της το «Acróstico».

Ο 12χρονος Milan και ο 10χρονος Sasha έκαναν το ντεμπούτο τους στη σκηνή φορώντας ασορτί σιέλ κοστούμια κατά τη διάρκεια της sold out συναυλίας της μαμάς τους σε στάδιο στην Αργεντινή. Η περήφανη μαμά Shakira, φορώντας φόρεμα στην ίδια απόχρωση, καμάρωνε και αγκάλιαζε τρυφερά τα αγόρια της. 

Shakira: Αγκαλιά με τους γιους της στα MTV με... «εκρηκτική» εμφάνιση

Το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε από την ίδια το 2023 και στην official version συμμετέχουν τα παιδιά της και φωνητικά και στο πιάνο. Το τραγούδι μιλά για την αγάπη, το χαμόγελο και την ελπίδα…παρά τις πληγές και τον πόνο. Φαίνεται να είναι μια αφιέρωση στους γιους της, μετά τον χωρισμό από τον πατέρα τους, Gerard Pique και το δύσκολο διάστημα που βίωσε. 

Η Shakira και ο Pique ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, τον Ιούνιο του 2022 μετά από 12 χρόνια κοινής ζωής, ενώ λίγο καιρό αργότερα ο άσος της Barcelona εμφανίστηκε με νέα σύντροφο. 

Σακίρα: «Ο Πικέ με απατούσε ενώ ο πατέρας μου ήταν στην εντατική»

Η Κολομβιανή σταρ έκτοτε μίλησε αρκετές φορές δημόσια για τον χωρισμό της και τον πόνο που της προκάλεσε. Σε συνέντευξη στη Rolling Stone, είπε ότι ένιωσε τον χωρισμό σαν να την έχουν «μαχαιρώσει στο στήθος», ενώ σε συνέντευξή της στους Sunday Times, ανέφερε πως έδωσε προτεραιότητα στην αγάπη έναντι της καριέρας της, καθώς για χρόνια έκανε παύση διαμένοντας μόνιμα στη Βαρκελώνη για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Πικέ. Μετά τον χωρισμό του ζευγαριού, η Shakira με τα παιδιά μετακόμισαν στο Μαΐάμι.

Η Shakira με τους γιους της Milan και Sasha στα MTV Video Music Awards, τον Σεπτέμβριο του 2023/  Evan Agostini/Invision/AP

Η Shakira με τους γιους της Milan και Sasha στα MTV Video Music Awards, τον Σεπτέμβριο του 2023/  Evan Agostini/Invision/AP

Η μουσική ήταν η θεραπεία της, καθώς μέσα από τα κομμάτια που έγραφε και τραγουδούσε, ένιωθε πως λυτρωνόταν. Ενδεικτικά, να θυμίσουμε πως ο στίχος «αντάλλαξες μια ferrari μ'ένα twingo» σχολιάστηκε διεθνώς.

Η εν λόγω συναυλία αποτελεί μέρος της περιοδείας της Shakira "Las Mujeres Ya No Lloran", η οποία έχει γίνει η λατινοαμερικανική περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα που έχει καταφέρει ποτέ μια γυναίκα, σύμφωνα με το Associated Press.

 

 

Ξεκινώντας από το Ρίο ντε Τζανέιρο στις 11 Φεβρουαρίου 2025, η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στην Πόλη του Μεξικού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
SHAKIRA
 |
ΓΙΟΙ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
 |
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top