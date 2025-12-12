Λαζαρίδης για Κωνσταντοπούλου: «Με έβριζε γυμνοσάλιαγκα και βρωμιάρη»

STAR.GR
Πολιτικη
Όσα κατήγγειλε ο Μακάριος Λαζαρίδης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βουλή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τεταμένο ήταν το κλίμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη να καταγγέλλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι του επιτέθηκε λεκτικά και τον εξύβρισε. 

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι μετά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης κι ενώ κατευθυνόταν προς το γραφείο του στη Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να τον αποκαλεί στους διαδρόμους «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Ξυλούρης απείλησε ότι θα με σκοτώσει»!

Αποκάλυψε επίσης ότι χθες βράδυ, όλα τα μέλη της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δέχθηκαν από άγνωστο αποστολέα απειλητικά και χυδαία μηνύματα, τα οποία θα διαβιβαστούν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τα εντοπιστεί ο αποστολέας. 

Μακάριος Λαζαρίδης

Μακάριος Λαζαρίδης

«Επαναλαμβάνω την χθεσινή αήθη επίθεση που εξαπέλυσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην κυρία Συρεγγέλα. Σεξιστική επίθεση λέγοντάς της “σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν”. Συνέχισε και στο Kontra την επίθεση όπου είπε ότι η κυρία Συρεγγέλα συνδέεται με κακοποιά στοιχεία και πρακτική υπόθαλψης. Το αν συνδέεται με κακοποιά στοιχεία θα κληθεί να το αποδείξει στην Δικαιοσύνη», είπε αρχικά ο κ. Λαζαρίδης και συνέχισε:

«Κόλαση» στην κατάθεση της Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης επιτέθηκε και στον κ. Φόρτωμα με βαρύτατες εκφράσεις. Το ίδιο συνέβη και με εμένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ήταν πίσω μου με συνεργάτες της και τον κ. Καζαμία λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης».

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Μακάριος Λαζαρίδης: Τα χυδαία μηνύματα που έλαβαν οι βουλευτές της ΝΔ

Όσον αφορά στα απειλητικά e-mails που δέχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε:

Δικηγόροι, λογιστές & αγρότες στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις

«Την ίδια στιγμή τα μέλη της ΝΔ έλαβαν από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικά μηνύματα απειλητικά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συνδέονται με την Πλεύση Ελευθερίας. Γράφουν μεταξύ άλλων “εύχομαι να κόψουν κα το δικό σας λαρύγγι”, “φτου σου καρ@@@λα” “ως καλή που@@να… καλύπτεις εγκληματίες” κ.α. Καθιστούμε υπεύθυνη για ότι συμβεί την κα Κωνσταντοπούλου».

Μακάριος Λαζαρίδης 2

Ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε τέλος ότι συνεργάτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρίσκονται μονίμως έξω από την αίθουσα που συνεδριάζει η επιτροπή και παρακολουθούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες άλλων βουλευτών.

Στον Εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον Ξυλούρη: «Περιφρονεί τη διαδικασία»

Από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας υποστήριξε αρχικά ότι η φράση «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» δεν αποτελεί σεξιστική επίθεση ενώ πρόσθεσε:

Ζωή Κωνσταντοπούλου 2

«Το βασικό χθεσινό θέμα ήταν η απειλή του μάρτυρα στην Κωνσταντοπούλου ότι θα την σκοτώσει. Η ΝΔ δεν είχε την ευαισθησία να λάβει κανένα μέτρο προστασίας ενός βουλευτή. Τον αφήσατε να γυρίσει ελεύθερος σπίτι του μετά από ένα ακραίο περιστατικό. Τον αφήσατε γιατί είναι προστατευόμενός σας».

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
 |
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
