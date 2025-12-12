Η ιταλική συνταγή του Γιώργου Ρήγα για το Κυριακάτικο τραπέζι

Μία συνταγή ιταλική που μπορεί κάποιος να την φτιάξει και ως σνακ και ως κυρίως γεύμα έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Παρασκευής στο Breakfast@ Star.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και έφτιαξε Αραντσίνι δηλαδή τις μπάλες ρυζιού που φτιάχνουν οι Ιταλοί και μέσα μπορείς να τις γεμίσεις με ό, τι θέλεις.

Ο Γιώργος Μοίρας τις γέμισε με τυρί και σάλτσα ντομάτας και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

Για το ριζότο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. βούτυρο

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 300 γρ. ρύζι

• 120 ml λευκό κρασί

• 900 ml ζεστός ζωμός κότας

• 80 γρ. παρμεζάνα

• Αλάτι – πιπέρι



Για τη γέμιση

• 150–200 γρ. κίτρινο τυρί



Για το πανάρισμα

• 2 αυγά

• 150 γρ. αλεύρι

• 200 γρ. τρίμμα ψωμιού

• Αλάτι – πιπέρι



Για το τηγάνισμα

• Ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο



Σάλτσα ντομάτας για σερβίρισμα

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• ½ κ.γ. αλάτι

• 3–4 φύλλα βασιλικού



Εκτέλεση σάλτσας

Σοτάρεις το σκόρδο στο λάδι 1 λεπτό, ρίχνεις ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι → χαμηλώνεις & σιγοβράζεις 15’ → βάζεις τον βασιλικό στο τέλος.

Εκτέλεση Αραντσίνι Φτιάξε το ριζότο 1. Ζεσταίνεις ελαιόλαδο + βούτυρο. 2. Σοτάρεις το κρεμμύδι. 3. Ρίχνεις το ρύζι και το «γυαλίζεις». 4. Σβήνεις με κρασί. 5. Προσθέτεις ζωμό λίγο-λίγο μέχρι να γίνει κρεμώδες. 6. Βάζεις παρμεζάνα, αλάτι, πιπέρι. 7. Αφήνεις να κρυώσει εντελώς (ακόμα καλύτερα στο ψυγείο για 1 ώρα). Πλάσιμο 1. Παίρνεις μια κουταλιά ριζότο στο χέρι. 2. Βάζεις στο κέντρο κύβο μοτσαρέλας. 3. Κλείνεις και πλάθεις μπαλάκι ή κωνικό όπως στη Σικελία. Πανάρισμα 1. Αλεύρι → αυγό → τρίμμα ψωμιού. 2. Πιέζεις να κολλήσει καλά το panko για έξτρα τραγανότητα. 3. Τα βάζεις 20’ στο ψυγείο να «σφίξουν». Τηγάνισμα • Λάδι στους 170–180°C • Τηγανίζεις τα αραντσίνι μέχρι να γίνουν χρυσαφένια • Τα αφήνεις σε απορροφητικό χαρτί.

