Η ιταλική συνταγή του Γιώργου Ρήγα για το Κυριακάτικο τραπέζι

Μία συνταγή ιταλική που μπορεί κάποιος να την φτιάξει και ως σνακ και ως κυρίως γεύμα έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Παρασκευής στο Breakfast@ Star.

Γνήσια ιταλική καρμπονάρα

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και έφτιαξε Αραντσίνι δηλαδή τις μπάλες ρυζιού που φτιάχνουν οι Ιταλοί και μέσα μπορείς να τις γεμίσεις με ό, τι θέλεις.

Ο Γιώργος Μοίρας τις γέμισε με τυρί και σάλτσα ντομάτας και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής 

Για το ριζότο

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
 • 1 κ.σ. βούτυρο
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 300 γρ. ρύζι 
• 120 ml λευκό κρασί
• 900 ml ζεστός ζωμός κότας
• 80 γρ. παρμεζάνα
• Αλάτι – πιπέρι  
 
Για τη γέμιση

• 150–200 γρ. κίτρινο τυρί 
 
Για το πανάρισμα

• 2 αυγά
• 150 γρ. αλεύρι
• 200 γρ. τρίμμα ψωμιού
 • Αλάτι – πιπέρι 
 
 Για το τηγάνισμα

• Ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο
 
Σάλτσα ντομάτας για σερβίρισμα

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• ½ κ.γ. αλάτι
• 3–4 φύλλα βασιλικού
 
Εκτέλεση σάλτσας

Σοτάρεις το σκόρδο στο λάδι 1 λεπτό,  ρίχνεις ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι → χαμηλώνεις & σιγοβράζεις 15’ → βάζεις τον βασιλικό στο τέλος.

 Εκτέλεση Αραντσίνι  Φτιάξε το ριζότο 1. Ζεσταίνεις ελαιόλαδο + βούτυρο. 2. Σοτάρεις το κρεμμύδι. 3. Ρίχνεις το ρύζι και το «γυαλίζεις». 4. Σβήνεις με κρασί. 5. Προσθέτεις ζωμό λίγο-λίγο μέχρι να γίνει κρεμώδες. 6. Βάζεις παρμεζάνα, αλάτι, πιπέρι. 7. Αφήνεις να κρυώσει εντελώς (ακόμα καλύτερα στο ψυγείο για 1 ώρα). Πλάσιμο 1. Παίρνεις μια κουταλιά ριζότο στο χέρι. 2. Βάζεις στο κέντρο κύβο μοτσαρέλας. 3. Κλείνεις και πλάθεις μπαλάκι ή κωνικό όπως στη Σικελία.  Πανάρισμα 1. Αλεύρι → αυγό → τρίμμα ψωμιού. 2. Πιέζεις να κολλήσει καλά το panko για έξτρα τραγανότητα. 3. Τα βάζεις 20’ στο ψυγείο να «σφίξουν». Τηγάνισμα • Λάδι στους 170–180°C • Τηγανίζεις τα αραντσίνι μέχρι να γίνουν χρυσαφένια • Τα αφήνεις σε απορροφητικό χαρτί.

Δείτε το Breakfast@Star 
 
 

