Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο μαθητής μετά από κροτίδα που έπεσε σε σχολείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Ναύπλιο, όταν κροτίδα εξερράγη σε προαύλιο σχολείου με ένα μαθητή να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η κροτίδα έσκασε δίπλα στον μαθητή με αποτέλεσμα να νιώσει έντονο πόνο στο αυτί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι γονείς καταγγέλλουν τη στάση της διευθύντριας του σχολείου, η οποία, όπως υποστηρίζουν φέρεται να απάντησε πως τα παιδιά δεν έπρεπε να ήταν σε εκείνο το σημείο του σχολείου, καθώς εκεί κάθονται μεγαλύτερα παιδιά, και όχι του Γυμνασίου.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, όταν το παιδί επέστρεψε στο σχολείο είχε δεχτεί απουσία, ενώ το επέπληξαν επειδή ειδοποίησε τον πατέρα του.

Η διευθύντρια του σχολείου αρνήθηκε να μιλήσει αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχω σοβαρότερες δουλειές να κάνω».

Οι γονείς από την πλευρά τους, έχουν υποβάλει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές.