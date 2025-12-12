Η Η3Ν2 πιο μεταδοτική από τη γρίπη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Όσα είπε για τον τύπο Η3Ν2 στο star.gr ο Πνευμονολόγος Φυματιολόγος και Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Στέλιος Λουκίδης

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για την «υπερ-γρίπη», που έχει κάνει την εμφάνισή της κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, φέρνοντας κλείσιμο των σχολείων, λόγω της μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων.

Πρόκειται για το στέλεχος Η3Ν2, γνωστό και ως υποκλάδος Κ, υπότυπος της γρίπης τύπου Α, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εμφανίζει περισσότερες μεταλλάξεις σε σύγκριση με προηγούμενα στελέχη H3N2, όπως εξήγησε στο star.gr ο Καθηγητής Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ Θανάσης Τσακρής.

Ακόμα, από δεδομένα που έρχονται από τη Μ. Βρετανία και τον Καναδά όπου το στέλεχος απομονώθηκε πρώτα, η Η3Ν2 φαίνεται να εμφανίζει υψηλή μεταδοτικότητα, σύμφωνα με τον Πνευμονολόγο Φυματιολόγο και Καθηγητή του ΕΚΠΑ Στέλιο Λουκίδη.

Δύσκολος ο εντοπισμός της Η3Ν2 - Δεν ανιχνεύεται από τα κοινά τεστ

Η ταυτοποίηση του συγκεκριμένου στελέχους της γρίπης δεν είναι εύκολη, καθώς τα τεστ που έχουμε στη διάθεσή μας δεν ανιχνεύουν μεταλλάξεις, όπως εξήγησε ο κ. Λουκίδης.

«Είναι δύσκολη η ταυτοποίηση μιας μετάλλαξης γρίπης στην καθημερινή κλινική πράξη. Και να κάνετε το τεστ της στο φαρμακείο, δεν μπορεί να αποτυπωσει αν το στέλεχος είναι Κ ή όχι. Απαιτεί ειδικό εργαστήριπο, που είναι μια διαδικασία υψηλού κόστους γι΄αυτό και γίνεται δειγματοληπτικά. Αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα».

Τα κοινά τεστ που υπάρχουν στα φαρμακεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τις μεταλλάξεις / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Η3Ν2: Ποια είναι τα συμπτώματα; Eίναι διαφορετικά από εκείνα της γρίπης;

Όπως ανέφερε ο κ. Τσακνής, τα βασικά συμπτώματα της Η3Ν2 είναι συνήθως κοινά με τα υπόλοιπα στελέχη της γρίπης και είναι:

πυρετός

βήχας

μυαλγίες

πονοκέφαλος

πονόλαιμος

καταβολή

Ωστόσο, τόνισε ότι η Η3Ν2 μπορεί συχνά να προκαλέσει εντονότερη κόπωση και βαρύτερα συμπτώματα στο αναπνευστικό. Στους ηλικιωμένους ενδέχεται να εμφανιστεί επιπλέον σύγχυση, ενώ υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών, όπως πνευμονία ή περικαρδίτιδα.

Το εμβόλιο της γρίπης «καλύπτει» την Η3Ν2;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια πότε η Η3Ν2 θα έρθει στη χώρα μας, με την περίοδο έξαρσης να σημειώνεται συνήθως την περίοδο των γιορτών - οπότε και αυξάνονται οι κοινωνικές επαφές - έως τις αρχές Μαρτίου.

Παρότι το εν λόγω στέλεχος της γρίπης H3N2 εμφανίζει μεταλλάξεις που το απομακρύνουν από εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του εμβολίου, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο εμβολιασμός εξακολουθεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία.

Το εμβόλιο περιλαμβάνει στέλεχος H3N2 και παρέχει κάλυψη σε σημαντικό βαθμό, όμως χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτυχθούν τα απαραίτητα αντισώματα. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο κ. Λουκίδης, εργαστηριακά δεδομένα δείχνουν ότι το νέο στέλεχος, που ανήκει στην υποπαραλλαγή Κ, δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο φετινό εμβόλιο που είχε σχεδιαστεί με στόχο την υποπαραλλαγή J, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει ότι χάνει την αποτελεσματικότητά του.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να αποτρέψει από τις σοβαρές επιπλοκές της H3N2 και συνιστούν τον εμβολιασμό τόσο των ευπαθών ομάδων, όσο και εκείνων που ζουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Αν και δεν αποτρέπει πάντα τη μόλυνση – και η αποτελεσματικότητά του μπορεί να επηρεαστεί από τις μεταλλάξεις του νέου υποστελέχους – μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη σοβαρότητα της νόσησης, περιορίζει τις ανάγκες για νοσηλεία και προστατεύει από σοβαρές επιπλοκές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρώτα στοιχεία από τη Μεγάλη Βρετανία δείχνουν ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί δε νοσούν βαριά, παρά την αυξημένη κυκλοφορία του ιού.

Οι καθηγητές επιμένουν ότι ο εμβολιασμός παραμένει το ισχυρότερο διαθέσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της γρίπης και των συνεπειών της, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (άτομα άνω των 65 ετών, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, οι έγκυες, οι πάσχοντες από καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη ή άσθμα, και τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα) και συνιστούν τον εμβολιασμό, όχι μόνο των ευπαθών ομάδων, αλλά και όσους βρίσκονται κοντά σε αυτές.

Η H3N2 «σαρώνει» τα σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τις τελευταίες ημέρες, πολλά σχολεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αναγκάζονται να κλείσουν ή να μειώσουν τις δραστηριότητές τους, καθώς τα κρούσματα της H3N2 αυξάνονται ραγδαία. Όπως ανέφερε ο κ. Λουκίδης, αυτό οφείλεται σε μεγάλο στη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

«Ενδεικτικά στο Λονδίνο έχει εμβολιαστεί κάτω από 50% του πληθυσμού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με την Ιndependent πολλά ιδρύματα καταγράφουν μαζικές απουσίες μαθητών και προσωπικού, με ορισμένα, όπως το Congleton High School στο Cheshire και το St Martin’s στο Caerphilly να κλείνουν προσωρινά για απολυμάνσεις, μετά από οδηγίες των υγειονομικών αρχών.

Παράλληλα, σε άλλα σχολεία λαμβάνονται μέτρα, όπως ακυρώσεις συναθροίσεων, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση.

Οι ειδικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν ότι οι νοσηλείες λόγω γρίπης έχουν ήδη αυξηθεί κατά 56% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κορύφωση της έξαρσης δεν έχει έρθει ακόμη.