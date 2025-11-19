Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

«Η κάλυψη που παρέχει το εμβόλιο στα παιδιά φτάνει το 70%»

19.11.25 , 13:29 Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης
Ιώσεις και γρίπη: Όσα είπε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τις εποχικές ιώσεις και το νέο στέλεχος της γρίπης «Κ», που δείχνει να είναι επιθετικό, μίλησε ο καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης. 

Yγιεινές τροφές που μας προστατεύουν από τις ιώσεις

«Δεν έχουμε μέχρι στιγμής στοιχεία που να δείχνουν έξαρση. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο αναμονής. Αναμένουμε να εμφανιστούν δυναμικά οι ιώσεις κοντά στις 10 με 15 Δεκεμβρίου και να κρατήσουν μέχρι αρχές Μαρτίου. Αυτό είναι κάθε χρόνο το διάστημα στο οποίο έχουμε εξάρσεις ιώσεων στην Ελλάδα», σημείωσε ο καθηγητής στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ. 

Το νέο επιθετικό στέλεχος της γρίπης «Κ» - Ποια στελέχη καλύπτει το εμβόλιο 

Ο καθηγητής Λουκίδης αναφέρθηκε και στην πρόωρη εμφάνιση του ιού της γρίπης σε Μεγάλη Βρετανία και Καναδά και μίλησε για το νέο στέλεχος που αποκάλυψαν στα βρετανικά εργαστήρια. 

Καμπανάκι για τη γρίπη: Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη η νόσηση φέτος

«Υπάρχουν πληροφορίες από δύο χώρες, τη Μεγάλη Βρετανία και τον Καναδά, και αναμένονται στοιχεία και από τις ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Μεγάλη Βρετανία παρέχει «την καλύτερη πληροφορία αυτή τη στιγμή».

«Μέσα από τους ελέγχους που έχουν κάνει στα εργαστήρια τους έχουν αποκαλύψει ένα στέλεχος, το οποίο δείχνει να είναι αρκετά επιθετικό, έχει δηλαδή μια πιο σοβαρή κλινική εικόνα. Σε επίπεδο εργαστηρίου, τουλάχιστον, δείχνει να μην έχει προστασία από το εμβόλιο. Είναι ο υποκλάδος Κ του στελέχους Η3Ν2», εξήγησε. 

Το εμβόλιο της γρίπης είναι τριδύναμο φέτος και καλύπτει τρία στελέχη: H1N1, H3N2 και γρίπη τύπου Β.

O καθηγητής επισήμανε πως η κάλυψη που παρέχει το εμβόλιο  στα παιδιά φτάνει το 70%, ενώ στους ενήλικες το 40%, σε εργαστηριακό επίπεδο.

Εποχική γρίπη: Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο φέτος

«Στο κλινικό κομμάτι πρέπει να το δούμε στην πράξη, κατά κάποιον τρόπο», επισήμανε, τονίζοντας ότι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης παραμένει δυνατό όπλο στη σοβαρή νόσηση. 

Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης

Σύμφωνα με τον καθηγητή, συστήνεται να εμβολιάζονται κατά της γρίπης:

  • άτομα άνω των 60 ετών
  • άτομα με χρόνια νοσήματα
  • μικρά παιδιά
  • άτομα που φροντίζουν βρέφη ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα
  • επαγγελματίες υγείας
  • εκπαιδευτικοί και όσοι συγχρωτίζονται σε δομές εκπαίδευσης
