Yγιεινές τροφές που μας προστατεύουν από τις ιώσεις

Αν και αγαπώ πολύ το φθινόπωρο είναι η εποχή που ξεκινάνε τα έντονα φτερνίσματα, οι πονοκέφαλοι και όλα τα υπέροχα που συνοδεύουν τις εποχιακές αλλεργίες. Από πάντα -όπως όλοι- κατηγορούσα τον καιρό για τα συμπτώματα που με ταλαιπωρούσαν. Όμως προς μεγάλη μου έκπληξή ανακάλυψα ότι αρκετές τροφές ευθύνονται για την ένταση και την διάρκεια των συμπτωμάτων. Οι εποχιακές αλλεργίες αποτελούν μια πραγματικότητα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο -και για μένα. Την άνοιξη, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο -καλή ώρα-, γύρη, σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα γίνονται η αφορμή για φτερνίσματα, ρινική συμφόρηση, δακρύρροια, πονοκεφάλους ή και κόπωση. Παράλληλα, πολλοί παρατηρούν ότι τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα ανάλογα με το τι τρώνε. Αν και συχνά εστιάζουμε μόνο στο περιβάλλον, η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ορισμένες τροφές μπορούν να ενισχύσουν την ένταση των αλλεργικών αντιδράσεων.

Η σχέση ανάμεσα στη διατροφή και στο ανοσοποιητικό

Οι αλλεργίες οφείλονται σε μια υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ουσίες που κατά τα άλλα είναι αβλαβείς, όπως η γύρη. Όταν το ανοσοποιητικό βρίσκεται ήδη σε «συναγερμό», ορισμένες τροφές μπορούν να το διεγείρουν ακόμη περισσότερο. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί περιέχουν ουσίες που μοιάζουν με τα αλλεργιογόνα, είτε γιατί αυξάνουν τη φλεγμονή στον οργανισμό. Έτσι, η διατροφή μπορεί να λειτουργήσει σαν κρυφός «σύμμαχος» των αλλεργιών και να μας ταλαιπωρήσει τόσο που η κούραση να θυμίζει 20χρόνο που όλο το βράδυ ήταν από πάρτι σε κλαμπ και τούμπαλιν.

Το σύνδρομο στοματικής αλλεργίας

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύνδρομο στοματικής αλλεργίας (Oral Allergy Syndrome – OAS). Πρόκειται για μια αντίδραση που εμφανίζεται όταν κάποιος με εποχιακή αλλεργία τρώει συγκεκριμένα φρούτα ή λαχανικά. Για παράδειγμα, άτομα με αλλεργία στη γύρη της σημύδας μπορεί να νιώσουν φαγούρα στο στόμα ή πρήξιμο στα χείλη μετά την κατανάλωση μήλου, αχλαδιού ή καρότου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πρωτεΐνες των τροφών μοιάζουν με τις πρωτεΐνες της γύρης, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να τις μπερδεύει και να αντιδρά. Το OAS δεν είναι επικίνδυνο στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Επίσης, συχνά εμφανίζεται εποχιακά, δηλαδή μόνο σε περιόδους με αυξημένη γύρη.

Τροφές που ενδέχεται να εντείνουν τα συμπτώματα

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά:

Η γύρη της σημύδας σχετίζεται με αντιδράσεις σε μήλα, αχλάδια, κεράσια, καρότα και σέλινο.

Η γύρη της αμβροσίας μπορεί να προκαλεί αντιδράσεις σε πεπόνι, καρπούζι ή μπανάνα.

Η γύρη του γρασιδιού συνδέεται με αντιδράσεις σε ντομάτες, πορτοκάλια και ροδάκινα.

Τροφές πλούσιες σε ισταμίνη

Η ισταμίνη είναι η ουσία που απελευθερώνει ο οργανισμός μας κατά τη διάρκεια της αλλεργικής αντίδρασης. Ορισμένες τροφές περιέχουν ήδη υψηλά επίπεδα ισταμίνης ή διεγείρουν την απελευθέρωσή της, εντείνοντας έτσι τα συμπτώματα. Παραδείγματα είναι τα παλαιωμένα τυριά, τα αλλαντικά, τα τουρσιά, το κρασί και η μπύρα.

Επεξεργασμένες και ζαχαρούχες τροφές

Η ζάχαρη και τα κορεσμένα λίπη προάγουν τη φλεγμονή στο σώμα. Η φλεγμονώδης αυτή κατάσταση μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω έναν οργανισμό που ήδη αγωνίζεται με αλλεργίες. Fast food, γλυκά και αναψυκτικά συχνά συνδέονται με πιο έντονα συμπτώματα.

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Παρότι δεν είναι αλλεργιογόνα για όλους, γάλα και τυρί μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή βλέννας, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ρινική συμφόρηση σε όσους έχουν ήδη αλλεργίες.

Η σημασία της φλεγμονής

Οι αλλεργίες είναι μια μορφή φλεγμονώδους αντίδρασης. Όσο πιο φλεγμονώδης είναι η γενική κατάσταση του σώματος, τόσο πιο έντονα εμφανίζονται τα συμπτώματα. Διατροφές πλούσιες σε επεξεργασμένα τρόφιμα, αλάτι, καφεΐνη και αλκοόλ μπορούν να αποδυναμώσουν την ισορροπία του οργανισμού και να αυξήσουν την ένταση των αλλεργικών εκδηλώσεων.

Η άλλη πλευρά και οι τροφές που βοηθούν

Αν και ορισμένες τροφές επιβαρύνουν τις αλλεργίες, άλλες μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση. Η βιταμίνη C, για παράδειγμα, δρα ως φυσικό αντιισταμινικό. Τροφές όπως τα εσπεριδοειδή, οι πιπεριές και τα ακτινίδια μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια, στους ξηρούς καρπούς και στους σπόρους λιναριού συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής. Επιπλέον, το πράσινο τσάι περιέχει αντιοξειδωτικά που μπορούν να περιορίσουν τις αλλεργικές αντιδράσεις.

Πρακτικές συμβουλές για καλυτερη αντιμετωπιση των αλλέργιων

Καταγραφή τροφών: Κρατήσε ημερολόγιο διατροφής και συμπτωμάτων για να εντοπίσεις ποια τρόφιμα συνδέονται με τις εντάσεις στις αλλεργίες σου.

Μαγείρεμα φρούτων και λαχανικών: Το μαγείρεμα αλλάζει τη δομή των πρωτεϊνών που προκαλούν το OAS, μειώνοντας τα συμπτώματα. Ένα ψημένο μήλο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ανεκτό, ενώ το ωμό όχι.

Περιορισμός αλκοόλ και καφεΐνης: Αυτές οι ουσίες μπορεί να αφυδατώσουν και να αυξήσουν την ευαισθησία στις αλλεργίες.

Ενυδάτωση: Το νερό βοηθά στην αποβολή της περίσσειας ισταμίνης και στη ρευστοποίηση της βλέννας.

Οι εποχιακές αλλεργίες δεν εξαρτώνται μόνο από το τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα, αλλά και από το τι βάζουμε στο πιάτο μας. Τροφές που μοιάζουν με αλλεργιογόνα ή που αυξάνουν τη φλεγμονή μπορούν να εντείνουν τα συμπτώματα, κάνοντας την καθημερινότητα μας πιο δύσκολη.

Η κατανόηση αυτής της σχέσης δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε τη διατροφή μας, αποφεύγοντας ερεθιστικές τροφές και επιλέγοντας εκείνες που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού. Με σωστές επιλογές, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά την ένταση των αλλεργιών και να απολαύσουμε τις εποχές με περισσότερη άνεση και λιγότερη ταλαιπωρία.

